В администрации США начался раскол из-за Украины: люди Трампа ссорятся по вопросу поездок и встреч

«Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа близкие рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента (США Дональда Трампа — прим. ред.) по поводу того, как закончить конфликт и добиться мира», — заявил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.