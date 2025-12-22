В администрации США начался раскол из-за Украины: люди Трампа ссорятся по вопросу поездок и встреч

NBC сообщает, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Женеву раньше госсекретаря Марко Рубио для переговоров с Украиной без уведомления Госдепа.
Этот факт вызвал напряжение в администрации США. Иностранное издание подчеркивает, что люди Трампа начали ссориться из-за украинского конфликта, в частности по вопросу поездок и встреч. Однако в Госдепе не стали подтверждать факт конфликта между Уиткоффом и Рубио.
«Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа близкие рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента (США Дональда Трампа — прим. ред.) по поводу того, как закончить конфликт и добиться мира», — заявил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Ранее KP.RU передал слова представителя Белого дома Рубио о том, что США не считают себя втянутыми в украинский конфликт. Он подчеркнул, что противостояние разрешится, когда этого захотят Москва и Киев, а не Вашингтон.