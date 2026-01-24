В Абу-Даби переговоры по Украине идут на русском и английском языках

«Английский, русский», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о языках переговоров.
Первый день трёхсторонних консультаций по вопросам безопасности прошёл 23 января. 24 января встречи продолжились. Российскую переговорную группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, а украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Ранее сообщалось, что США усиливают давление на Украину с целью склонить страну к мирному урегулированию конфликта с Россией. Пятничные переговоры в Абу-Даби не привели к каким-либо компромиссам. Обсуждение важнейших территориальных вопросов завершилось без результатов, на что повлияло ухудшение энергетической ситуации в Украине из-за российских авиаударов.