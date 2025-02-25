В 900 световых годах от Земли нашли экзопланету с дождями из железа

В 900 световых годах от Земли нашли «экстремальную» экзопланету WASP-121 b с дождями из железа и неожиданно сильными ветрами, пишет Live Science. Объект был найден командой астрономов при помощи обсерватории Very Large Telescope (VLT) в пустыне Атакама (Чили).
«Атмосфера экзопланеты бросает вызов пониманию погодных процессов — не просто на Земле, но и на всех планетах. Это что-то из научной фантастики», — говорит Джулия Виктория Зайдель, руководитель группы астрономов и научный сотрудник Обсерватории Ниццы.
Одна из ее сторон (дневная) всегда обращена к солнцу, а другая (ночная) — находится в тени, поэтому этот регион холоднее. На дневной стороне железо и другие металлы испаряются, а на ночной — выпадают в виде жидких дождей.
Воздушные потоки WASP-121 b гораздо сильнее, чем самые мощные ураганы на Земле. Один из них переносит вещество по экватору, а другой — с дневной стороны на ночную.
Ранее эксперты NASA нашли доказательства существования «адской» вулканической экзолуны. В 2012 году в 635 световых годах от Земли обнаружили газовую экзоплатенту-гиганта WASP-49 b, средняя температура на которой составляет 1100 ℃. В 2017 году вокруг нее заметили облако натрия. Ни экзопланета, ни ее солнце не должны производить натрий в таком количестве. На основании этого ученые предположили, что у экзопланеты есть своя луна. В то время работы не продолжились — облако заслонялось крупными объектами.
В недавнем исследовании были собраны данные за несколько лет. Выяснилось, что каждую секунду в облако поступает порядка 100 тыс. кг натрия, что гораздо больше теоретических запасов экзопланеты и ее солнца.