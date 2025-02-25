В 900 световых годах от Земли нашли экзопланету с дождями из железа

Ранее эксперты NASA нашли доказательства существования «адской» вулканической экзолуны. В 2012 году в 635 световых годах от Земли обнаружили газовую экзоплатенту-гиганта WASP-49 b, средняя температура на которой составляет 1100 ℃. В 2017 году вокруг нее заметили облако натрия. Ни экзопланета, ни ее солнце не должны производить натрий в таком количестве. На основании этого ученые предположили, что у экзопланеты есть своя луна. В то время работы не продолжились — облако заслонялось крупными объектами.