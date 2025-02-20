В 5000-летней крепости нашли загадочную могилу мужчины с кинжалом

На момент смерти мужчине было 25−35 лет, тогда крепость уже 2500 лет была заброшена, ее стены уже могли быть обрушены. Мужчину похоронили вместе с обоюдоострым кинжалом, известным как пугио. Такое оружие было стандартом для древнеримской армии, так что умерший при жизни, вероятно, был солдатом или дезертиром. Либо он пал жертвой убийцы, несчастного случая или болезни, перечисляет гипотезы Цезарь Перес.