В 5000-летней крепости нашли загадочную могилу мужчины с кинжалом

В Испании в крепости Cortijo Lobato, которой насчитывается около 5000 лет, нашли загадочные останки мужчины. Захоронение более позднее и относится ко временам Древнего Рима. Подробностями с Live Science поделился археолог Цезарь Перес, возглавлявший раскопки.
На момент смерти мужчине было 25−35 лет, тогда крепость уже 2500 лет была заброшена, ее стены уже могли быть обрушены. Мужчину похоронили вместе с обоюдоострым кинжалом, известным как пугио. Такое оружие было стандартом для древнеримской армии, так что умерший при жизни, вероятно, был солдатом или дезертиром. Либо он пал жертвой убийцы, несчастного случая или болезни, перечисляет гипотезы Цезарь Перес.
Крепость Cortijo Lobato получила название в честь фермы, рядом с которой расположена. Памятник находится на юго-западе Испании и был обнаружен энергетической компанией Acciona Energia в 2021 году в ходе работ, связанных со строительством солнечной электростанции. Для изучения объекта фирма привлекла археологов из частной компании Tera S.L.
Постройка относится к медному веку (3200−2200 годы до н. э. в данном регионе). Толщина стен крепости достигала 2 м. Ворота были настолько узкими, что через них мог пройти только один человек.
Следы огня свидетельствуют о том, что крепость была разграблена и оставлена приблизительно в 2450 годы до н. э. Кто атаковал поселение и кто выступил в защиту, неизвестно.
Римляне занимали территории, ныне относящиеся к Испании, с 218 года до н. э. по IV век н. э. Археологи не нашли в крепости каких-либо следов пребывания римлян или других народов, которые могли бы прийти в эти края уже после них. При этом в Риме нередко хоронили умерших на территории древних памятников, уточнил Перес.