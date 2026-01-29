В 2026 году ведущие вузы России откажутся от бакалавриата и магистратуры: что известно

В Минобрнауки сообщили, что массовый переход всех российских вузов на новую модель обучения запланирован на 2027−2028 учебный год. При этом отдельные образовательные программы по новым правилам действуют уже сейчас: в текущем учебном году обучение по новой системе ведётся по 177 программам.
«Массовый переход на новую систему запланирован на 2027−2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности», — отметили в пресс-службе министерства.
В разговоре с ТАСС в ведомстве также подчеркнули, что студентам не придется резко перестраиваться, к тому же новую систему высоко оценили работодатели.
«Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет», — заверили в Минобрнауки.
Чем заменят бакалавриат и магистратуру
Новая модель предполагает два уровня высшего образования — базовое и специализированное, а также аспирантуру как отдельный вид профессиональной подготовки.
Базовое высшее образование
Срок обучения по программам базового высшего образования (БВО) составит от четырёх до шести лет. Эта ступень заменит бакалавриат и специалитет. Основной акцент будет сделан на практическую подготовку, стажировки и прикладные навыки.
Поступить на БВО смогут выпускники школ, колледжей и техникумов.
Специализированное высшее образование
Срок обучения на уровне специализированного высшего образования (СПВО) составит от одного до трёх лет. По своей структуре эта ступень будет близка к нынешней магистратуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке. Обучение будет направлено на углубление профессиональных компетенций, а также развитие исследовательских и управленческих навыков.
В новой модели на специализированном уровне можно будет претендовать на бюджетные места, в то время как раньше это было доступно лишь на предыдущей ступени, пишет «РГ».
«Раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, а теперь такого запрета не будет», — пояснила депутат Ксения Горячева.
Аспирантура
Аспирантура перестанет считаться третьей ступенью высшего образования и станет самостоятельным направлением профессиональной подготовки. Поступить в аспирантуру можно будет после базового высшего образования (при сроке обучения не менее пяти лет) или после специализированного высшего образования.
При этом подчёркивается, что студенты смогут завершить обучение по тем программам, на которые поступили. Изменения коснутся абитуриентов, поступающих в 2026—2027 учебном году.
Трёхлетний эксперимент по внедрению новой модели высшего образования стартовал в 2023 году после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным. В нём приняли участие МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
Ориентир на потребности рынка труда
По словам депутата Ксении Горячевой, новая система обучения должна лучше соответствовать запросам современного рынка труда, особенно в инженерных и наукоёмких сферах. Её слова приводит РИА «Новости».
«Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается все сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться», — резюмировала Горячева.
Ранее эксперт пояснял, как новая модель высшего образования может повлиять на студентов.