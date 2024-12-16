В 2026 году новогодние выходные будут длиться девять дней

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2026 году на новогодних праздниках будут отдыхать девять дней. Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению о переносе выходных дней в 2025 году.
Таким образом, россияне в 2026 году на новогодних праздниках будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу закрепления за 31 декабря официального статуса выходного дня, заявил, что этот вопрос сейчас не актуален. По его словам, текущий график праздничных дней позволяет делать 31 декабря выходным днем с помощью переносов, это касается и 2024 года, и 2025-го.