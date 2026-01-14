Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году Бали вводит проверку доходов туристов: что нужно знать россиянам перед поездкой

С 2026 года власти острова планируют ввести строгие финансовые проверки для иностранных гостей в рамках концепции «качественного туризма». Для россиян это означает необходимость тщательной подготовки документов к поездке.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Причины и что это значит

Цель программы— бороться с перенаселенностью, правонарушениями и проблемами, возникающими, когда у туристов заканчиваются деньги. По данным издания «Турпром», для въезда на Бали возможно, потребуется предъявить следующие данные:

  • Подтверждение финансов: выписки со счета за три месяца, доказывающие наличие средств на всё время поездки. Точная сумма не установлена — её будут оценивать индивидуально.
  • Обратные билеты: подтверждение выезда с острова, чтобы исключить превышение срока визы.
  • План поездки: бронь отеля и подробный маршрут.

Что это значит для россиян

Путешественникам из России необходимо будет заранее сформировать полный пакет документов. Эксперты рекомендуют заблаговременно подготовить трёхмесячные банковские выписки, подтверждение брони авиабилетов и отеля, а также детальный план пребывания.

«Губернатор Костер (глава Бали) заявил, что эта мера направлена на то, чтобы избежать ситуаций, когда у туристов заканчиваются деньги и они вынуждены совершать правонарушения. Минимальная сумма, которую необходимо будет подтвердить туристам, пока не разглашается», — пишет издание.

Остров столкнулся с рекордным наплывом туристов (более 7 млн в 2025 году), что обострило проблемы с инфраструктурой, экологией и привело к росту нелегальной занятости. Власти хотят привлекать более обеспеченных гостей, способных делать большие расходы и минимизировать негативное влияние на местную культуру и природу.

Мнения экспертов

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Депутат местного парламента Агунг Багус Пратиксна Рингги заявил, что иммиграция — прерогатива центра, а у властей Бали нет полномочий проверять финансы туристов. По мнению критиков, правила создадут неудобства и выглядят поспешными.

Ранее эксперты рассказали о новом тренде на «игровой туризм», когда путешественники посещают места по мотивам любимых видеоигр.