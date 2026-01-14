В 2026 году Бали вводит проверку доходов туристов: что нужно знать россиянам перед поездкой

Причины и что это значит
Цель программы— бороться с перенаселенностью, правонарушениями и проблемами, возникающими, когда у туристов заканчиваются деньги. По данным издания «Турпром», для въезда на Бали возможно, потребуется предъявить следующие данные:
- Подтверждение финансов: выписки со счета за три месяца, доказывающие наличие средств на всё время поездки. Точная сумма не установлена — её будут оценивать индивидуально.
- Обратные билеты: подтверждение выезда с острова, чтобы исключить превышение срока визы.
- План поездки: бронь отеля и подробный маршрут.
Что это значит для россиян
Путешественникам из России необходимо будет заранее сформировать полный пакет документов. Эксперты рекомендуют заблаговременно подготовить трёхмесячные банковские выписки, подтверждение брони авиабилетов и отеля, а также детальный план пребывания.
«Губернатор Костер (глава Бали) заявил, что эта мера направлена на то, чтобы избежать ситуаций, когда у туристов заканчиваются деньги и они вынуждены совершать правонарушения. Минимальная сумма, которую необходимо будет подтвердить туристам, пока не разглашается», — пишет издание.
Остров столкнулся с рекордным наплывом туристов (более 7 млн в 2025 году), что обострило проблемы с инфраструктурой, экологией и привело к росту нелегальной занятости. Власти хотят привлекать более обеспеченных гостей, способных делать большие расходы и минимизировать негативное влияние на местную культуру и природу.
Мнения экспертов
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Депутат местного парламента Агунг Багус Пратиксна Рингги заявил, что иммиграция — прерогатива центра, а у властей Бали нет полномочий проверять финансы туристов. По мнению критиков, правила создадут неудобства и выглядят поспешными.
