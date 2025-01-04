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В 2025 году в России начнут формировать цифровой профиль мигранта

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня 2025 года для облегчения контроля их статуса. Это следует из соответствующего постановления правительства.

Источник: РИА "Новости"

Так, с 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения, в том числе будут положены в основу цифрового профиля. Как сообщали в Минцифры, создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно — в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что российские власти должны четко отслеживать въезд в страну мигрантов и их дальнейшее перемещение на основе самых современных технологий.