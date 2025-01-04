В 2025 году в России начнут формировать цифровой профиль мигранта

Так, с 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения, в том числе будут положены в основу цифрового профиля. Как сообщали в Минцифры, создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно — в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД.