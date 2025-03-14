В 2024 году в России появилось более тысячи лотерейных миллионеров

В 2024 году россияне выиграли более 56 млрд руб. в лотереях «Столото». В прошлом году появились 1123 новых лотерейных миллионера — в среднем по 22 лотерейных миллионера в неделю. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
За прошлый год совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях «Столото» составила 56,5 млрд руб. Это значит, что в среднем ежемесячно победители государственных лотерей выигрывали 4,7 млрд руб, выигрывал каждый четвертый билет.
Обладателями самого крупного в 2024 году выигрыша стали супруги Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени. Они выиграли 1 000 000 150 ₽ в новогоднем 1526-м тираже «Русского лото».
В мае удача улыбнулась жителю Челябинской области — он выиграл рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от «Столото» в размере 607 032 698 ₽ в 8154-м тираже лотереи «Спортлото “4 из 20”».
Третьим в рейтинге крупнейших выигрышей в лотереях от «Столото» в 2024 году стал рекордный суперприз лотереи «Рапидо Про» — 189 518 661 ₽ Его в преддверии Нового года в тираже № 321757 выиграл житель Краснодарского края.
Всего же совокупная сумма разыгранного призового фонда во всех лотереях «Столото» на конец 2024 года составила более 310 млрд руб. Сумму от 1 млн рублей и более удалось выиграть примерно 10 тыс. человек.
Как показали результаты опроса, проведенного в 2024 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди победителей с крупными выигрышами в лотереях, от 72 до 91% победителей (в зависимости от суммы выигрыша) обретают большую финансовую уверенность. При этом каждый четвертый победитель сообщил, что в его жизни не произошло особых изменений.
Ранее житель Подмосковья пошел на рынок за покупками, купил лотерейный билет за 150 ₽ и стал обладателем более 285 млн в игре «Охота». Отмечается, что Александр всегда выбирал числа сам, но в этот раз решил довериться судьбе и выбрал лотерейный купон с уже отмеченной числовой комбинацией. Так мужчина стал лотерейным мультимиллионером.
До этого жительница Сургута и мать двоих детей Алена выиграла 46 129 600 ₽ в онлайн-лотерее «Большая 8». О победе она узнала, когда пекла детям блины. По словам победительницы, она играла в лотерею четыре месяца — c октября 2024 года. За это время ей удалось получить выигрыши в размере 19 тыс., 5 тыс. и 7 тыс. руб.: «Почему-то я верила, что выиграю. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — рассказала жительница Сургута.