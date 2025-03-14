В 2024 году в России появилось более тысячи лотерейных миллионеров

До этого жительница Сургута и мать двоих детей Алена выиграла 46 129 600 ₽ в онлайн-лотерее «Большая 8». О победе она узнала, когда пекла детям блины. По словам победительницы, она играла в лотерею четыре месяца — c октября 2024 года. За это время ей удалось получить выигрыши в размере 19 тыс., 5 тыс. и 7 тыс. руб.: «Почему-то я верила, что выиграю. На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — рассказала жительница Сургута.