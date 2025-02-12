В 2024 году количество нападений акул резко сократилось

В 2024 году в Калифорнии произошло три неспровоцированных нападения, в том числе одно из них было совершено на серфера. В прошлом году на серфингистов по всему миру пришлось треть всех инцидентов. «Люди занимаются серфингом там, где есть хорошие волны, а там, где есть хорошие волны, есть мутность, а там, где есть мутность, часто водится рыба-приманка, которая привлекает акул», — прокомментировали специалисты.