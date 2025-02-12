В 2024 году количество нападений акул резко сократилось

Музей естественной истории Флориды предоставил отчет о несправоцированном нападении акул за 2024 год. Согласно ему, количество контактов человека с этими хищниками сократилось вдвое. Об этом пишет CNN.
Согласно опубликованным данным, по всему миру в 2024 году было зарегистрировано 47 нападений акул, что на 22 случая меньше, чем было в 2023-м, и значительно ниже среднего показателя за десять лет, который составлял 70 инцидентов.
В США произошло наибольшее количество случаев неспровоцированных нападений акул: было зарегистрировано 28 инцидентов, в том числе один с летальным исходом у северо-западного побережья Оаху, Гавайи. Однако общее количество подобных инцидентов в Соединенных Штатах было почти на треть ниже, чем в 2023 году.
Во Флориде в прошлом году произошло в общей сложности 14 инцидентов — больше, чем в любом другом штате США. Из них восемь были зарегистрированы на восточном побережье Флориды в округе Волусия.
Многие из нападавших акул во Флориде, вероятно, были чернопёрыми акулами, которые обитают в местах размножения, простирающихся вдоль северо-восточного побережья Флориды. Многие хищники в этом районе являются молодыми особями и не различают людей и свою добычу, в число которой входят рыбы, скаты и другие акулы.
В 2024 году в Калифорнии произошло три неспровоцированных нападения, в том числе одно из них было совершено на серфера. В прошлом году на серфингистов по всему миру пришлось треть всех инцидентов. «Люди занимаются серфингом там, где есть хорошие волны, а там, где есть хорошие волны, есть мутность, а там, где есть мутность, часто водится рыба-приманка, которая привлекает акул», — прокомментировали специалисты.
Ученые говорят, что на сокращение инцидентов с акулами в 2024 году повлияло множество факторов. К ним относятся изменения в океанических течениях, колебания в количестве людей, находящихся в воде в определенных районах, и даже изменения в популярности водных видов спорта, таких как серфинг и снорклинг (погружение на небольшую глубину в маске, ластах и с трубкой). Из-за этой естественной изменчивости специалисты не могут назвать точную причину произошедшего спада количества встреч с хищниками.
Согласно Международному реестру нападений акул, вероятность того, что человека укусит подводный хищник, невероятно мала. Чтобы снизить риск встречи с ним, специалисты рекомендуют снимать светоотражающие украшения перед купанием в море, избегать мест, где люди ловят рыбу, не плавать в одиночку, держаться ближе к берегу и не плескаться в воде.
Ранее в Австралии подросток погиб в результате нападения акулы.