В 12 регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс

Минимальный балл будут устанавливать сами субъекты. При этом школьники, не набравшие этот минимум, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах. Региональные власти смогут вводить списки профессий, поступление в колледжи для обучения которым будет производиться на основании вступительных экзаменов и без учета результатов ОГЭ.