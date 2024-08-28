«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTube

Российские пользователи с начала августа сообщают, что не могут посмотреть видео на YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о вынужденной «деградации» качества работы сервиса из-за «антироссийской политики» материнской компании Google, но позже объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. «Ростелеком» также связал сбои c проблемами с оборудованием Google, которое не обновлялось после начала военных действий на Украине. В американской компании в ответ заявили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с [их] стороны».