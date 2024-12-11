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Узнайте, сколько вы проживете, родившись в другой стране

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как бы вам жилось в других странах, этот сайт для вас.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни задавался вопросом: «а как бы мне жилось, если бы я родился в другой стране?». Теперь в Сети появился сайт, который поможет ответить на этот вопрос.

На сайте If ItWereMyHome можно сравнить уровень благополучия в своей стране со средними показателями в других странах. Вам нужно выбрать из списка государство, в котором бы вы хотели родиться. В ответ появится информация о том, на сколько лет больше или меньше вы можете прожить, каковы шансы остаться безработным, оказаться в тюрьме и быть убитым, а также множество других интересных деталей.

Также можно прочитать больше информации о статистике и узнать новое о стране, которую вы выбрали.

Прожить на годы дольше можно в любой стране, если вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. В отдельной статье рассказали, что избавление от курения даже в 75 лет может продлить жизнь.