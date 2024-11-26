Ужин отдай врагу. Специалисты назвали риски еды после 17.00

Но как же быть с тем, что многие просто физически не успевают поужинать до 17.00 из-за того, что работают до 18.00, а то и позже? «Вовсе это не значит, что вас ждет голодная смерть от вечернего недоедания. Речь идет про то, что не надо есть совсем поздно на ночь и слишком обильно. Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами. Оптимально на пару. Это легкий вариант пищи, быстро усваиваемый и полезный с точки зрения своего состава», — отмечает диетолог. И пориця при этом должна быть небольшой. Чтобы наесться вечером и не привести у себя к рискам диабета, советует специалист, ужин стоит накладывать по принципу «здоровой тарелки», когда берется посуда небольшого размера, условно делится на половину и две четвертинки. Половина отводится под овощи и зелень, а четвертинки под белок и углеводы, например, кусочек цельнозернового хлебца. В таком случае и ужин будет полезным, и голодать не придется.