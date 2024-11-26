Ужин отдай врагу. Специалисты назвали риски еды после 17.00

Утверждение диетологов и ученых, что есть нужно прекращать с заходом солнца, звучит нередко. По такой логике самым плотным приемом пищи за день должен быть обед.
Исследователи из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета добавили к такому совету результаты своей научной работы. Они пояснили, что употребление большого количества пищи вечером (45% рациона за день) после 17.00, приводит к ухудшению способности организма правильно регулировать сахар в крови. То есть речь идет про банальное переедание вечером, характерное для многих. В результате такой поздний прием пищи может стать причиной диабета.
«Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге, координируемыми с часами дня и ночи», — поясняет доктор Диана Диас Риццоло, один из соавторов исследования.
Результаты новой работы опубликованы в журнале Nutrition and Diabetes. В исследовании приняли участие 26 человек возрастом 50−75 лет, имеющих избыточный вес или даже ожирение, а также у них были диагностированы либо преддиабет, либо диабет 2-го типа. Испытуемых разделили на 2 группы: ранние и поздние едоки. ПИща использовалась одна и та же с одинаковым количеством калорий. Было показано, что если отказаться от плотных вечерних ужинов, можно позитивно повлиять на диабет.
Кроме того, пища, которую многие едят вечером, более калорийна и слишко м обработана, что и приводит из-за поздних сытных ужинов к большему набору массы тела.
Мнение эксперта
Действительно, ужин не должен быть слишком плотным. Кто может не есть после 17.00 вечера, тому лучше стараться воздерживаться от обильных застолий, рассказывает aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. «Фраза про ужин, который надо отдать врагу, имеет под собой много обоснований. В частности, то, что не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть», — поясняет эксперт.
Но как же быть с тем, что многие просто физически не успевают поужинать до 17.00 из-за того, что работают до 18.00, а то и позже? «Вовсе это не значит, что вас ждет голодная смерть от вечернего недоедания. Речь идет про то, что не надо есть совсем поздно на ночь и слишком обильно. Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами. Оптимально на пару. Это легкий вариант пищи, быстро усваиваемый и полезный с точки зрения своего состава», — отмечает диетолог. И пориця при этом должна быть небольшой. Чтобы наесться вечером и не привести у себя к рискам диабета, советует специалист, ужин стоит накладывать по принципу «здоровой тарелки», когда берется посуда небольшого размера, условно делится на половину и две четвертинки. Половина отводится под овощи и зелень, а четвертинки под белок и углеводы, например, кусочек цельнозернового хлебца. В таком случае и ужин будет полезным, и голодать не придется.