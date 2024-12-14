Уже с 2025-го. Всем пенсионерам хотят давать 13-ю пенсию ко дню рождения

Новый законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения вполне может быть принят. Однако тогда увеличится нагрузка на работодателей, рассказал aif.ru рассказал адвокат Алексей Козаков.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА «Новости» анонсировал внесение на рассмотрение законопроекта о выплате 13-й зарплаты всем категориям пенсионера ко дню рождения в следующем году. Это коснется получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. По его словам, аналогичное предложение уже обсуждалось в 2023 году, но тогда его отклонили из-за юридических недочетов.
«Исходя из практики внесения предложений и проектов по введению 13-й пенсии ранее, исправление недостатков, послуживших основанием к отклонению в прошлой попытке, безусловно, повысит шансы на успех, — отметил эксперт. — Добавка 13-й пенсии будет ощутимым подспорьем с учетом темпов роста инфляции и цен, от которых, как всегда, отстают от увеличения зарплаты, не говоря уже о пенсиях».
Однако с другой стороны, уточнил собеседник, в конечном итоге, эти затраты могут лечь на плечи сегодняшних работодателей, которым после принятия такого законопроекта придется увеличить суммы отчислений на пенсионное страхование работников.
«Не исключена также и отмена льгот и послаблений для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, поскольку введение 13-й пенсии увеличит существенно расходную часть СФР без компенсационного пополнения, — добавил Козаков. — В общем, ожидаем повышения сборов или отмену льгот при принятии проекта».
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уже предлагал выплачивать 13-ю пенсию в России ко дню рождения. Однако экономист предложил вводить такую меру поддержки постепенно. Например, начиная с 70 лет. Впрочем, до тех пор, пока не найдутся источники финансирования для реализации этой инициативе, в Госдуме считают ее популистской.
Но в нижней палате парламента обсуждались и другие способы поддержки незащищенных слоев населения — малоимущих, пенсионерам. Им предлагали выплачивать по 10 000 рублей к Новому году.