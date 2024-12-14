Уже с 2025-го. Всем пенсионерам хотят давать 13-ю пенсию ко дню рождения

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА «Новости» анонсировал внесение на рассмотрение законопроекта о выплате 13-й зарплаты всем категориям пенсионера ко дню рождения в следующем году. Это коснется получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. По его словам, аналогичное предложение уже обсуждалось в 2023 году, но тогда его отклонили из-за юридических недочетов.