Уже мания. Названы признаки зависимости от покупок на маркетплейсах

О зависимости от покупок на маркетплейсах может свидетельствовать тот факт, что они начинают работать не на улучшение качества жизни, а на его усложнение, ведя к внутренним конфликтам и снижению благополучия. Об этом aif.ru рассказала психолог Ляля Амаева.
«У зависимого человека покупки могут стать способом убежать от внутренней пустоты или стресса, — отметила эксперт. — Чаще всего такие покупки становятся неосознанными попытками решить проблемы с низкой самооценкой, эмоциональной неудовлетворенностью или даже депрессией. Изначально шопинг может приносить кратковременное чувство радости, моментальное облегчение от негативных эмоций. Однако со временем это чувство уменьшается, и для того, чтобы снова почувствовать себя лучше, человек начинает тратить больше и больше, причем на вещи, которые ему, возможно, и не нужны».
Специалист подчеркнула, что зависимость проявляется не только в количественной стороне покупок, но и в эмоциональной реакции на сам процесс.
«Когда мы начинаем предвкушать покупку и связывать ее с ощущением счастья или значимости, а потом переживаем разочарование, если не можем себе позволить что-то купить, это уже тревожный сигнал, — уточнила Амаева. — В таких случаях шопинг становится не просто приобретением вещей, а инструментом управления настроением. Если покупки стали заменой более здоровых способов справляться с проблемами — например, общения с близкими, физической активности или развития увлечений, это тоже повод задуматься».
Со временем может появиться и другой признак зависимости — тревога, беспокойство или даже раздражение, если не удается попасть на маркетплейс или воспользоваться очередной выгодной акцией, добавила собеседница.
«Могут возникать внутренние конфликты, когда, с одной стороны, человек понимает, что покупка не является действительно нужной, а с другой — чувство желания или даже “необходимости” не позволяет остановиться, — отметила психолог. — Это часто приводит к излишним тратам, которые могут нанести ущерб личным финансам, а также вызвать чувство вины или стыда после совершения покупки. Зависимость от шопинга также заметна тогда, когда она начинает влиять на другие сферы жизни. Например, на работу, учебу, общение с близкими. Маркетплейс становится не просто инструментом для приобретения нужных вещей, а главным фокусом жизни».
По словам эксперта, зависимость от покупок в интернете — это, в первую очередь, способ убежать от реальных проблем, не сталкиваясь с ними напрямую. И когда покупка становится не радостью от обладания, а именно инструментом борьбы с внутренним дискомфортом, становится ясно, что ситуация вышла за рамки здорового потребления.