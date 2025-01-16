Уже мания. Названы признаки зависимости от покупок на маркетплейсах

«Могут возникать внутренние конфликты, когда, с одной стороны, человек понимает, что покупка не является действительно нужной, а с другой — чувство желания или даже “необходимости” не позволяет остановиться, — отметила психолог. — Это часто приводит к излишним тратам, которые могут нанести ущерб личным финансам, а также вызвать чувство вины или стыда после совершения покупки. Зависимость от шопинга также заметна тогда, когда она начинает влиять на другие сферы жизни. Например, на работу, учебу, общение с близкими. Маркетплейс становится не просто инструментом для приобретения нужных вещей, а главным фокусом жизни».