Ураган «Берилл» приближается к Ямайке. Фотогалерея

Свирепый ураган «Берилл», который приближается к Ямайке, усилился до 5-й категории. Национальный центр по борьбе с ураганами США предупреждает, что «Берилл», как ожидается, принесет сегодня вечером, 3 июля, «разрушительные ветры ураганной силы» и опасные для жизни штормовые волны в некоторые районы Ямайки, а также на Каймановы острова.
Считается, что ураган приобрел свою силу благодаря рекордно высокой температуре воды в Карибском бассейне. Эксперты отмечают, что это результат глобального климатического кризиса, вызванного в первую очередь сжиганием ископаемого топлива.
Ранее «Берилл», первый ураган атлантического сезона 2024 года и самый ранний шторм за всю историю наблюдений, достигший высшей категории, уже оставил после себя следы «полного опустошения» на Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах (SVG).
Согласно предварительным сообщениям из двух многоостровных государств, сотни зданий, включая жилые дома, школы, больницы и полицейские участки, были серьезно повреждены или полностью разрушены.
Ситуация мрачная. На острове нет электричества, дома и сооружения практически полностью разрушены. Дороги перекрыты, и во многих случаях они недоступны из-за большого количества мусора, разбросанного по всем улицам. За полчаса Карриаку [остров в составе архипелага Гренадины] был сровнен с землей.
Также сообщается, что на Гренадинском острове Юнион, входящем в состав SVG, пострадало по меньшей мере 90% строительных конструкций. Кроме того, по всей стране было отключено электричество, перекрыты каналы связи и ограничено движения транспорта. Это затрудняет подлинную оценку разрушений на некоторых островах, которые нанес ураган «Берилл».
Генеральный прокурор Гренады Клодетт Джозеф сообщила журналистам, что страна сотрудничает с Карибским агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий, Всемирной продовольственной программой и организацией «Кошелек самаритянина» в оказании чрезвычайной помощи и восстановлении.
Тем временем стало известно, что площадь ледников Аляски сокращается в пять раз быстрее, чем в конце XX века.
Кристина Корчанова