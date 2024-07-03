Ураган «Берилл» приближается к Ямайке. Фотогалерея

Свирепый ураган «Берилл», который приближается к Ямайке, усилился до 5-й категории. Национальный центр по борьбе с ураганами США предупреждает, что «Берилл», как ожидается, принесет сегодня вечером, 3 июля, «разрушительные ветры ураганной силы» и опасные для жизни штормовые волны в некоторые районы Ямайки, а также на Каймановы острова.