«Уволенный» из магазина кот Сергей нашел новую работу

Источник: Соцсети

Недавно в Зеленоградске после анонимной жалобы «уволили» кота Сергея. Животное жило в магазине «ЮМаркет», и после появления анонимной жалобы в Роспотребнадзор ему пришлось покинуть любимое место.

Новости об увольнении кота вызвали широкий резонанс. Поскольку из-за санитарных норм Сергей никак не может вернуться в магазин, сотрудники владеющей им компании подготовили для кота новую комфортную и безопасную должность в офисе.

Как сообщает Baltic News, коту предложили новую комфортную и безопасную должность в офисе «ЮМаркета». Также «опекуны» Сергея собираются запустить социальные сети, в которых будут рассказывать о его жизни.

Сотрудник по имени Жан признал, что резонансная история стала своеобразной рекламой для торговой точки. По его словам, автора жалобы в Роспотребнадзор так и не удалось установить.

Недавно у владельцев смартфонов появилась возможность устроить ужин с бездомным котом с помощью приложения.