Увлекательная история мировых кладбищ домашних животных

Американский писатель и фотограф Пол Кудунарис 11 лет назад посетил кладбища домашних животных Pet Haven в пригороде Лос-Анджелеса. После чего у него родилась идея, кульминацией которой стала книга «Верен до смерти», опубликованная в сентябре в Великобритании. В ней исследуются различные культурные практики и представления, связанные со смертью животных и увековечиванием их памяти.