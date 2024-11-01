Увлекательная история мировых кладбищ домашних животных

От изящных портретов ручной росписи на надгробиях до потрясающе грандиозных статуй в натуральную величину и исторических мавзолеев — каждая страница книги посвящена уникальной связи человека с животными и тому, как эти отношения могут быть выражены как забавными, так и душераздирающими способами, говорится в статье Euronews.
Хозяева «Черри» подружилась с привратником парка по фамилии Уинбридж, который разрешил им похоронить «Черри» там.
Слухи быстро распространились, и внезапно Уинбриджа завалили просьбами похоронить домашних животных. Проявив душевную щедрость, он, сам того не ведая, нашел столь необходимое решение растущей дилеммы. В викторианскую эпоху большинство горожан выбрасывали своих мертвых животных в реки или на мусорные свалки. Единственной альтернативой была таксидермия или процесс утилизации, при котором животных обливали химикатами и превращали в отходы.
К тому же скорбеть о смерти домашнего животного было табу, которое стыдливо замалчивалось.
Но именно в этот период по всей Европе утвердилась концепция содержания домашних животных. По всему континенту начали постепенно появляться кладбища домашних животных, где изначально можно было хоронить только служебных животных.
Одним из самым известных является кладбище Cimetière des Chiens et Autres Animaux Domestiques.
Но в ходе более чем десятилетнего исследования Кудунариса больше всего поразила глубина скорби по домашним животным. Например, в английском Глостершире есть очень старая могила, посвященная форели, на которой выгравировано стихотворение под названием «Память о старой рыбе».
А в Лас-Вегасе есть могила слона «Стоуни», который на протяжении 1990-х годов выступал в местном отеле и стал самым крупным животным, когда-либо похороненным на американском кладбище домашних животных. Самой маленькой могилой признана могила мухи, которая стала «другом» для сотрудников офиса в Мэриленде. Она была официально погоебена в спичечном коробке.
Как считает Кудунарис, проблема в том, что в западной культуре нет устоявшегося процесса прощания с домашними животными, как в случае с людьми.
В Таиланде, например, есть буддийский храм, который специализируется только на похоронах животных. Мне действительно показалось, что в других культурах существует определенный траурный ритуал прощания с животными. И я думаю, что это очень помогает.
Хотя многие старые кладбища домашних животных сейчас закрыты или заброшены, есть и те, которые выделяются среди других. Например, расположенное в лесу вблизи Хельсинки кладбище, где нарисованные вручную портреты домашних животных подсвечиваются мягким светом маленьких фонариков.
«В мексиканском Хуаресе есть еще одно кладбище домашних животных, которое мне очень нравится. Это просто поле камней в пустыне, на котором от руки нарисованы собаки и кошки», — рассказывает Кудунарис.
«При написании книги я надеялся, что люди смогут понять, насколько универсально чувство горя. Возможно, увидев, как другие справляются с уходом своих питомцев, они вдохновятся для прощания со своими любимцами», — говорит автор.