«Уверена» или «уверенна»: как правильно пишется

«Девчонки» или «девченки». Правильно: «девчонки». Это слово образовано от «девочка» с уменьшительно-ласкательным суффиксом -онк-. «Девченки» — это ошибочное написание, хотя его часто можно услышать в разговорной речи.

«Помощник» или «помошник». Правильно: «помощник». Ошибка возникает из-за неправильного восприятия произношения. В русском языке слово «помощник» пишется с Щ.

«Прийти» или «придти». Правильно: «прийти». Ошибка возникает, когда делают вывод по аналогии с «идти», но в словах с приставками, оканчивающимися на гласную, Д из корня уходит, а И меняется на Й.