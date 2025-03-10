Что изменят штрафы до 200 тыс. рублей за перевозку детей без специального кресла

В случае, если законопроект будет принят, то за отсутствие детского кресла физическим лицам придется заплатить 5 тысяч рублей, должностным 50 тысяч, а юридическим 200 тысяч рублей.
— Пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа. Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания, — цитирует ТАСС отзыв кабинета министров.
В документе сказано, что с 2020 по 2024 годы число аварий, при расследовании которых были найдены нарушения при перевозке детей, увеличилось до 959. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов отметил, что выявить нарушение могут только сотрудники Госавтоинспекции, так как камеры не фиксируют. При выборе кресла важно обратить на его размер. Он зависит от веса и роста ребёнка. Также необходимо на то, чтобы оно соответствовало техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011.
— Ребенок может получить повреждения, когда его перевозят в автомобиле, даже без ДТП. Например, при резком торможении он может вылететь вперед и удариться головой о каркас подголовника. От этого случаются травмы носа, челюсти и так далее, — рассказал Попов, добавив, что детское удерживающее устройство может помочь избежать этих проблем.
Автоэксперт поддержал инициативу сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова. По его словам, возможно, это кого-то напугает и заставит приобрести детское кресло. Без специальных правил ребёнка можно перевозить с 12 лет. До этого необходимо либо установить устройство, либо пристегнуть ребенка, но на заднем сиденье.
По данным ГАИ, в феврале 2025 года в России произошло 1024 ДТП с детьми до 18 лет, в которых погибло 35 человек.