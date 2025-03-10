Что изменят штрафы до 200 тыс. рублей за перевозку детей без специального кресла

В документе сказано, что с 2020 по 2024 годы число аварий, при расследовании которых были найдены нарушения при перевозке детей, увеличилось до 959. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов отметил, что выявить нарушение могут только сотрудники Госавтоинспекции, так как камеры не фиксируют. При выборе кресла важно обратить на его размер. Он зависит от веса и роста ребёнка. Также необходимо на то, чтобы оно соответствовало техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011.