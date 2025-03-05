Кого накажут штрафом 25 тысяч рублей за антисанитарию — эксперт

На сегодняшний день максимальный штраф за грязную квартиру составляет 1,5 тысячи рублей для физических лиц и 20 тысяч для юридических. Эти цифры не менялись с 2008 года, что не мотивирует к ответственному поведению, считают в Роспотребнадзоре. Автором законопроекта выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он рассказал РИА Новости, что намерен добиваться возвращения нормы, позволяющей изъятие жилья у тех, на кого не подействовали штрафы. Вносимые поправки подразумевают увеличение взыскания до 25 тысяч рублей для физлиц, а для юридических до 500 тысяч рублей.