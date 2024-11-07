Утяжеленные одеяла улучшают качество сна

Ученые сопоставили данные, полученные от предыдущих 18 исследований, посвященных утяжеленным одеялам, стистематизировали результаты с поправкой на выборки (в одном исследовании участвовало 4092 человека, а в другом всего один) — и в результате уверенно утверждают, что пользу таких одеял можно считать клинически доказанной. Они точно помогают улучшить качество сна и быстрее засыпать тем, кто испытывает проблемы в этой области.