Утяжеленные одеяла улучшают качество сна

Утяжеленные одеяла всегда рекламировались как средство улучшить свой сон: ощущение приятной тяжести, как утверждали производители, должно расслабить потребителя и сделать его сон уютнее.
Интуитивно с этим можно согласиться, но теперь, наконец, гипотеза получила научное обоснование: ученые из двух австралийских университетов доказали, что такие одеяла действительно помогают лучше спать. Про результаты исследования рассказал ScienceAlert.
Главное достоинство таких одеял: они создают ощущение теплых объятий. Как объясняют ученые, плюсов у этого несколько: улучшается настроение, улучшается качество сна, а еще они уменьшают зависимость от препаратов против бессонницы.
Ученые сопоставили данные, полученные от предыдущих 18 исследований, посвященных утяжеленным одеялам, стистематизировали результаты с поправкой на выборки (в одном исследовании участвовало 4092 человека, а в другом всего один) — и в результате уверенно утверждают, что пользу таких одеял можно считать клинически доказанной. Они точно помогают улучшить качество сна и быстрее засыпать тем, кто испытывает проблемы в этой области.
С такой уверенностью ученые, правда, ручаются только за взрослых: данные по детям сильно разнятся, хотя есть множество индивидуальных свидетельств детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и РАС (расстройство аутического спектра), что под таким одеялом они стали спать лучше.
Родители многих испытуемых рассказали, что дети стали расслабленнее, чувствуют себя более отдохнувшими, меньше нервничают и лучше концентрируются.
Исследователи считают, что польза одеял в том, что они напоминают нашему телу объятия, и позитивный эффект такой же, как от «обнимашек».
Впрочем, влияние одеял на детей еще нужно исследовать, считают ученые — и напоминают, что если вы решите купить такое одеяло для ребенка, нужно, чтобы он мог легко выбраться из-под одеяла сам, или это только породит лишний стресс.
А вот в случае взрослых никаких побочных эффектов или недостатков ученые не выявили, и смело рекомендуют попробовать такие одеяла каждому, кто испытывает проблемы со сном.
В конце концов, даже 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие — поэтому имеет смысл бороться за каждую.