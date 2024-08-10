Утягивает в море: что такое тягун и как не попасть в него

Во время купания в море иногда можно заметить странную широкую полосу без волн. Это явление называется отбойным течением, или тягуном. И он него надо держаться как можно дальше как начинающим купальщикам, так и опытным пловцам.
Рассказываем, что такое отбойное течение, как не стать его жертвой и что делать, если вы попали в тягун.
Что такое отбойное течение
Отбойное течение, просторечное — тягун, — это сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю или океану.
Течение оттягивает воду от берега со скоростью до 2,5−3 метров в секунду и может унести купальщиков на расстояние от 20 до 500 метров от берега.
Где и почему возникает тягун
Волны несут к берегу огромный объем воды. Всей этой массе нужно куда-то утечь, поэтому в водоеме образуется откатный поток, который и называют отбойным течением.
Тягун может образоваться не только в морях и океанах, но еще и в реках и озерах. Сильное обратное течение чаще всего возникает во время отливов в местах, где есть песчаные косы, рифы или отмели. А вот структура дна не так важна. Оно может быть песчаным, каменистым или илистым.
Чтобы образовался тягун, должен дуть устойчивый сильный ветер со стороны водоема, но случается, что он появляется при слабом волнении в почти безветренную погоду.
Виды отбойных течений
Обратное течение бывает трех видов:
- Канальное. Такой тягун образуется у глубоких мест между песчаными отмелями и держится там несколько дней.
- Пограничное. Его можно заметить рядом с мысами и сооружениями, причалами и пирсами, уходящими в море или озеро.
- Внезапное. Такой тягун является самым опасным, так как он может образоваться мгновенно, когда частота и размер волн начинают нарастать. Этот вид обратного течения быстро исчезает, но времени достаточно для того, чтобы утянуть человека далеко от берега.
Как распознать тягун
Для начала стоит отметить, что если вы видите красный флаг на пляже, то лезть в воду не стоит, так как это может закончиться несчастным случаем. Если же предупреждающие знаки отсутствуют, есть другие признаки, по которым можно понять, где в море или океане находится тягун.
Если вы видите, что небольшие с виду волны создают неширокую полосу или поток бурлящей воды рядом с берегом, в воду лучше не заходить. Если пена от волн в определенном месте слишком быстро уходит на глубину — это почти стопроцентный признак, что здесь присутствует отбойное течение. Плохим признаком является и отсутствие волн на одном из участком пляжа.
Также если вы видите плавающие травинки или водоросли в воде, но на каком-то участке подобное загрязнение отсутствует, это значит, что его утянуло отбойное течение.
О тягуне говорит и цвет воды. Например, везде она темная, а на одном участке — светлая.
Что делать, если вы попали в тягун
Первое и главное правило — не паниковать. Известно, что чаще всего людей губит паника, а не какое-либо происшествие.
Итак, правила действия при попадании в отбойное течение:
- Не гребите к берегу. Вы не сможете преодолеть течение, а если будете пытаться с ним бороться, то только потеряете силы. Можно плыть по течению.
- Не кричите. Если у вас заканчиваются силы, поднимите руку вверх и помашите ей — это международный сигнал о помощи. Крик может никто не слышать, а он заберет у вас нужные силы. Если на пляже есть спасатели, они вас заметят.
- Спокойно плывите параллельно берегу. Поскольку отбойное течение представляет перпендикулярную берегу полосу, из нее можно выбраться. Начинайте грести к берегу тогда, когда течение перестанет вас утягивать.
Помните, что отбойное течение не затянет вас на дно, так как двигается верхняя часть воды. Тягун только унесет вас дальше от берега.
Также вы можете лечь на спину и позволить течению унести вас. Когда течение ослабнет, вы сможете вернуться к берегу.
Правила безопасности
Чтобы отдых на море прошел без несчастных случаев, соблюдайте следующие правила:
- не купайтесь в одиночку;
- не оставляйте детей без присмотра;
- учите детей плавать даже в том случае, если плавают в надувном круге или жилете (в них от берега уносит гораздо быстрее);
- не купайтесь при наличии предупреждающих об опасности знаках;
- не пытайтесь самостоятельно спасти человека, попавшего в тягун (часто случается такое, что при попытке спасти другого люди сами погибали).
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Анна Морозова