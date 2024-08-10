Утягивает в море: что такое тягун и как не попасть в него

Тягун может образоваться не только в морях и океанах, но еще и в реках и озерах. Сильное обратное течение чаще всего возникает во время отливов в местах, где есть песчаные косы, рифы или отмели. А вот структура дна не так важна. Оно может быть песчаным, каменистым или илистым.