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Утверждены новые правила работы для бассейнов, соцучреждений и салонов красоты

Роспотребнадзор разработал новые требования к работе медучреждений, бассейнов, учреждений соцобслуживания, предприятий по предоставлению персональных услуг — все изменения направлены на уменьшение рисков негативного воздействия при получении услуг.

Источник: Российская газета

Новый порядок вступит в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Речь идет об обновленном варианте «Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678−20), сообщили в ведомстве.

Обновленные санитарно-эпидемиологические требования подготовлены с целью снижения рисков для потребителей при получении ими услуг медучреждений, бассейнов, организаций соцобслуживания и предприятий, предоставляющих персональное обслуживание.

Вот главные изменения:

1. Новое постановление предусматривает возможность использовать здания для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения. Но при этом обязательно должно быть выполнено условие: сбор стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.

2. Для медицинских учреждений уточнено, что в помещениях класса чистоты А и Б потолки должны быть капитальными, без возможности смещения (за исключением люков для обслуживания технических коммуникаций и оборудования).

Еще одно требование — оборудование медицинских помещений сантехникой (смесителями) с бесконтактным, педальным или некистевым управлением (чтобы можно было включить воду, например, локтем или ногой, а не пальцами). Это касается предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий.

Размещение структурных подразделений медицинской организации в одном здании при наличии изоляции и автономных систем вентиляции. Размещение пациентов с гнойно-септическими заболеваниями в индивидуальных палатах со шлюзами и санузлом. Приведен перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом.

3. Для салонов красоты определена возможность проводить маникюр и педикюр в одном помещении с использованием перегородки и одной ванночки для ног при условии применения одноразовых вкладышей (индивидуальных для каждого клиента).

4. Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о прогулках для получателей социальных услуг и организация приготовления пищи для собственных нужд.

Были также уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и бассейнов.