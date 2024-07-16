Утверждены новые правила работы для бассейнов, соцучреждений и салонов красоты

1. Новое постановление предусматривает возможность использовать здания для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения. Но при этом обязательно должно быть выполнено условие: сбор стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.