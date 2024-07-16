Утверждены новые правила работы для бассейнов, соцучреждений и салонов красоты

Новый порядок вступит в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
Речь идет об обновленном варианте «Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678−20), сообщили в ведомстве.
Обновленные санитарно-эпидемиологические требования подготовлены с целью снижения рисков для потребителей при получении ими услуг медучреждений, бассейнов, организаций соцобслуживания и предприятий, предоставляющих персональное обслуживание.
Вот главные изменения:
1. Новое постановление предусматривает возможность использовать здания для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения. Но при этом обязательно должно быть выполнено условие: сбор стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.
2. Для медицинских учреждений уточнено, что в помещениях класса чистоты А и Б потолки должны быть капитальными, без возможности смещения (за исключением люков для обслуживания технических коммуникаций и оборудования).
Еще одно требование — оборудование медицинских помещений сантехникой (смесителями) с бесконтактным, педальным или некистевым управлением (чтобы можно было включить воду, например, локтем или ногой, а не пальцами). Это касается предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий.
Размещение структурных подразделений медицинской организации в одном здании при наличии изоляции и автономных систем вентиляции. Размещение пациентов с гнойно-септическими заболеваниями в индивидуальных палатах со шлюзами и санузлом. Приведен перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом.
3. Для салонов красоты определена возможность проводить маникюр и педикюр в одном помещении с использованием перегородки и одной ванночки для ног при условии применения одноразовых вкладышей (индивидуальных для каждого клиента).
4. Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о прогулках для получателей социальных услуг и организация приготовления пищи для собственных нужд.
Были также уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и бассейнов.