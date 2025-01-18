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Утвержден перечень добавок, усиливающих никотиновую зависимость

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень красителей и добавок, усиливающих табачную зависимость, их использование в некурительных видах табачных изделий будет ограничено, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Утвердить прилагаемый перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость», — говорится в документе.

В перечень вошли соли никотина, аммоний и его производные, аммиак, ацетальдегид, сахара, уточняется в распоряжении.

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков пояснил журналистам, что помимо никотина в табачной продукции производители используют добавки, приводящие к усилению никотиновой зависимости, например, аммоний, аммиак, ацетальдегид, сахара и другие.

«Вводится ограничение использования таких добавок в некурительных видах табачных изделий, таких как табак жевательный и нюхательный. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, возникновения язвы желудка вследствие длительного приема, раздражения слизистой полости рта, разрушения зубной эмали», — сказал Зыков.

По его словам, утверждение перечня запрещенных добавок положительно скажется на профилактике потребления табака, в том числе и среди несовершеннолетних, которые могут незаметно для родителей и преподавателей в школе потреблять жевательный табак.