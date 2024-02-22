Утраченные фрагменты фресок Дионисия XVI века намерены восстановить с помощью нейросети

Как рассказала ТАСС директор Музея фресок Дионисия Ирина Паршукова, сейчас работа находится на начальном этапе и, возможно, затянется на годы. «Чтобы нейросеть работала, необходимо набрать определенный объем материала, в том числе фотографии фресок в очень хорошем разрешении. Чем больше материала, тем ближе будет изображение к оригиналу. В итоге мы планируем с помощью нейросети восстановить изображения утраченных фрагментов фресок, затем — показать фактуру и структуру фресок, после — определить те фрагменты, которые создал сам Дионисий», — уточнила она. По словам собеседницы агентства, это амбициозная идея музея — настроить нейросеть для разработки алгоритма, который позволил бы определить авторство, руку мастера. «Известно, что собор расписывал Дионисий с сыновьями. Некоторые искусствоведы считают, что часть собора расписал сам Дионисий, часть — сыновья. Различают три или даже четыре руки мастеров», — добавила директор музея.