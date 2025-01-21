Утилизация елки в 2025 году: как разумно расстаться с праздничным деревом

«Но ведь в лесу деревья тоже часто ломаются из-за сильных ветров — и так и лежат на земле, никто их не убирает!» — скажете вы. Логика понятна, но неправильна. В естественных условиях древесина, разлагаясь более трех десятков лет, представляет собой не бесполезный мусор, а отличную среду для всхода новых растений и питания живых организмов. На свалке же гиблое дерево, окруженное другими отходами, гниет еще дольше, а с выделяемыми им в среднем 15 килограммами углекислого газа уже не борется атмосфера леса — окружающая среда загрязняется.