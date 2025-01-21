Утилизация елки в 2025 году: как разумно расстаться с праздничным деревом

Ежегодно россияне приобретают более миллиона живых новогодних деревьев. Переводя на язык отходов, после праздника получаем значение в три тысячи тонн древесины. При этом с каждым годом все больше граждан задумывается об ответственном расставании с представителями семейства еловых. Ниже рассказываем все, что известно об утилизации новогодних деревьев в 2025 году.
Почему важно правильно утилизировать елку
«Но ведь в лесу деревья тоже часто ломаются из-за сильных ветров — и так и лежат на земле, никто их не убирает!» — скажете вы. Логика понятна, но неправильна. В естественных условиях древесина, разлагаясь более трех десятков лет, представляет собой не бесполезный мусор, а отличную среду для всхода новых растений и питания живых организмов. На свалке же гиблое дерево, окруженное другими отходами, гниет еще дольше, а с выделяемыми им в среднем 15 килограммами углекислого газа уже не борется атмосфера леса — окружающая среда загрязняется.
Кроме того, переработка елок, сосен и пихт специальной дробильной техникой позволяет получить тонны щепы. После чего этот экологически чистый материал становится отправной точкой в производстве перегноя либо используется для обсыпки пешеходных дорожек или в качестве наполнителя вольеров для животных в зоопарках.
Куда сдать живую елку на переработку в разных городах в 2025 году
Каждый год в крупных городах России в январе-феврале экоактивисты организовывают бесплатные пункты приема живых новогодних елок. Найти ближайший поможет карта на сайте проекта «Елочный круговорот».
Сегодня насчитывается около тысячи пунктов переработки праздничных деревьев в ста российских городах. Больше всего таковых — в Калининграде, а именно 171 объект. На втором месте по количеству идет Москва со 165 пунктами, а на третьем — Бийск с 30 площадками. При этом меньше всего пунктов утилизации елок — всего по одному — насчитывают Красноярск, Волгоград, Пермь и Челябинск.
Как найти ближайшую бесплатную точку в миллионниках
- Москва — на официальном сайте мэра столицы.
- Санкт-Петербург — на сайте экопроекта «Елки, палки и щепа».
- Новосибирск — ул. Профилактическая, 73; парковка у остановки «Мега». Дни приема — будни до 31 января.
- Екатеринбург — пункты уже завершили работу.
- Казань — ул. Копылова, 1б; ул. Ленинградская, 27; ул. Чехова, 2; ул. Краснококшайская, 150/5; ул. Ш. Усманова, 1; ул. Васильченко, 6; ул. Адоратского, 2а, к. 2; ул. Зорге, 75; ул. Фучика, 64, к. 1; ул. Разведчика Ахмерова, 7; ЖК «Весна», между д. 3 и д. 8 по ул. А. Аббасова; ул. Сибирский Тракт, 13; ул. Закиева, 10. Дни приема — ежедневно до 31 января.
- Нижний Новгород — пока в городе нет пунктов, можно отвезти в с. Починки по адресу ул. Коммунистическая, 22. Дни приема — будни до 31 января.
- Красноярск — 21-й километр, 1. Дни приема — будни до 31 января.
- Челябинск — ул. 11-й Городок, 82д. Дни приема — ежедневно до 31 января.
- Самара — пункты уже завершили работу.
- Уфа — ул. Магистральная, 2а; ул. Столярова, 2; ул. Мушникова, 11; ул. Гвардейская, 58/1; ул. Гагарина, 10/2; ул. М. Губайдуллина, 6; ул. Кольцевая, 50−61; сквер «4 сезона»; сквер «Цветок Курая»; мкр-н «Сосны», между д. 33 по ул. Тальковой и д. 5 по ул. Б. Валеевой; парковка возле ТРЦ «Башкирия» со стороны ул. 50 лет СССР. Дни приема — 25 и 26 января.
- Ростов-на-Дону — пункты уже завершили работу.
- Краснодар — пункты уже завершили работу.
- Омск — пока в городе нет пунктов.
- Воронеж — пока в городе нет пунктов.
- Пермь — ул. Б. Гагарина, 65/1. Дни приема — ежедневно до 25 января.
- Волгоград — пункты уже завершили работу.
Бесплатные пункты приема в остальных городах России также можете найти на сайте экопроекта «Земля касается каждого».
Как подготовить новогоднюю елку к утилизации
Достаточно четырех простых шагов — читайте ниже.
- Шаг 1. Снимите с елки крестовину, веревки и украшения.
- Шаг 2. Постелите газету и положите на нее дерево.
- Шаг 3. Срежьте со ствола ветки, чтобы ель стала менее габаритная и поместилась в багажник.
- Шаг 4. Заверните дерево с отходами в газету и перевяжите скотчем.
Как еще можно утилизировать живую елку после Нового года
Не нашли в своем городе пункт переработки — не отчаивайтесь. Подбирайте ниже другой удобный для себя правильный способ утилизации новогоднего дерева.
- Самостоятельно измельчите елку секатором и отнесите остатки в лес.
- Отвезите дерево в зоопарк или на ферму. Сотрудники используют растение в качестве лакомства для животных или организуют им из деревьев зоны для игры или сна.
- Переместите ель на дачу. Распилите ствол на дрова, а из хвои соберите банные веники либо закопайте дерево в земле для максимально приближенного к натуральному разложения.
- Воспользуйтесь услугами платных утилизаторов елок. Специалисты таких компаний самостоятельно разберут дерево, упакуют и заберут для последующих правильных экодействий. Стоимость утилизации елки зависит от ее размера. В среднем по России цена варьируется от 1900 до 8200 рублей за деревья от двух до восьми метров.
Как нельзя утилизировать елку
Новогодние деревья представляют собой крупногабаритные отходы. Поэтому не спешите выбрасывать хвойные в обычные контейнеры для твердого коммунального мусора. При попытке избавиться от дерева таким образом можно схлопотать не только карму экологически неответственного гражданина, но и соответствующий штраф.
Штрафы за неправильную утилизацию елки
При первом нарушении придется заплатить от двух до трех тысяч рублей. В случае повторного выбрасывания крупногабаритной живой ели в общественную мусорку выставят штраф от трех до четырех тысяч рублей.
Особенности утилизации искусственной елки
Экологически идеальные варианты — подарить, перепродать или разделить на части и использовать для украшения дома или квартиры в следующем году в дополнение к новой новогодней красавице. Дело в том, что искусственные ели изготавливаются из поливинилхлорида и резины, которые не разлагаются и не перерабатываются. Единственная дорога такого предмета декора — мусорный полигон.
Мнение эксперта
«Живая елка — это органика. Если она попадает на мусорный полигон со всеми другими отходами, то ее дальнейшая судьба — сотни лет гниения. Этот процесс сопровождается выделением метана — появляется стойкий неприятный запах, свойственный любой свалке с примесями органического мусора», — рассказала координатор цифровой платформы «Эковики» Екатерина Олейник.
Поэтому во многих регионах сегодня организуют акции по утилизации новогодних красавиц. Российский экологический оператор ежегодно собирает на карте страны все пункты приема живых елок.
Сегодня ресурс с отметками о местах утилизации называется «Елочный круговорот», — поделилась в заключение Екатерина Олейник.
Главное об утилизации елки в 2025 году
Подведем итоги. Что должен помнить об утилизации елки в 2025 году экологически ответственный гражданин?
- Всего одна ель при разложении в неестественной среде выделяет в окружающий воздух в среднем 15 килограммов углекислого газа.
- В январе в крупных городах страны экоактивисты организовывают бесплатные пункты приема живых новогодних елок. Найти ближайший поможет карта на сайте проекта «Елочный круговорот».
- Подготовить новогоднюю елку к утилизации просто: снимите с дерева крестовину, веревки и украшения, постелите под него газету, срежьте со ствола ветки, чтобы оно стало менее габаритным и поместилось в багажник, а после заверните его с отходами в газету и перевяжите скотчем.
- Другие способы утилизации при отсутствии бесплатных пунктов — самостоятельно измельчить елку секатором и отнести остатки в лес, отвезти в зоопарк или на ферму в качестве лакомства, переместить на дачу для рубки дров, создания банных веников или скрытия в землю, воспользоваться услугами платных специализированных компаний.
- Штраф за неправильную утилизацию елки при первом нарушении составит от двух до трех тысяч рублей, при повторном — от трех до четырех тысяч рублей.
- Искусственные ели лучше не выбрасывать, потому что они не разлагаются и не перерабатываются. Идеальные варианты — подарить, перепродать или разделить на части и использовать для украшения дома или квартиры в следующем году в дополнение к новой новогодней красавице.