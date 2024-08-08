Утерянный 500 лет назад компас Николая Коперника нашли в Польше

— В саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века, — говорится в публикации археологов в соцсетях.
Инструмент изготовлен из медного сплава. Он был увековечен на известной картине Яна Матейко «Беседа с Богом». По словам археологов, он был найден с помощью георадара, которым они обследовали территорию замка Фромборк XIV века на севере Польши.
6 августа археологи исследовали погребение знатной женщины на городище Старой Рязани и обнаружили множество уникальных артефактов, которые датированы XI веком. Могила была обнаружена в слоях земли, которые предшествовали началу бурной городской жизни на этой территории. Исследователи сделали предположение о том, что погребенной была юная девушка ростом около 1,5 метра. По статусу она явно была выше остальных людей, поскольку вместе с ней закопали разнообразные дорогостоящие украшения.
Археологи Южно-Уральского государственного университета нашли захоронение «странствующего металлурга» эпохи бронзового века.