Утерянный 500 лет назад компас Николая Коперника нашли в Польше

6 августа археологи исследовали погребение знатной женщины на городище Старой Рязани и обнаружили множество уникальных артефактов, которые датированы XI веком. Могила была обнаружена в слоях земли, которые предшествовали началу бурной городской жизни на этой территории. Исследователи сделали предположение о том, что погребенной была юная девушка ростом около 1,5 метра. По статусу она явно была выше остальных людей, поскольку вместе с ней закопали разнообразные дорогостоящие украшения.