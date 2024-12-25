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«Утечка тока» и пожар: какую опасность представляет проводка

В каком случае стоит ее менять.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

По данным ГУ МЧС РФ, 40% пожаров в жилом секторе происходит из-за неисправной проводки. Но помимо риска возгораний, она также может иметь «утечки тока», поэтому сумма в счетах за электроэнергию будет больше, чем обычно.

В Мосэнергосбыте рассказали, в чем кроется опасность старой электропроводки и когда стоит обратить на нее внимание.

Когда стоит обратить внимание на электропроводку

Обратить внимание на электропроводку стоит в том случае, если:

  • дом построен до 2008 года;
  • часто выбивает электричество или мигает свет;
  • плавятся или искрят розетки;
  • скачет напряжение.

Проверять состояние электропроводки в квартире стоит каждые 10−15 лет. Однако если появились признаки износа, лучше это сделать как можно раньше. Также ее стоит заменить в случае капитального ремонта.

Как понять, что требуется замена проводки

В последнее время количество бытовой техники в квартире растет, а электропроводка остается той же. И вот в каких случаях она требует замены:

  • определенные участки проводки нагреваются;
  • автоматически отключается электричество;
  • чувствуется запах гари;
  • свет мерцает;
  • розетки искрятся.

Этапы замены проводки

Для начала следует отключить электричество и убрать всю мебель и освободить все стены в местах, где будут проходить новые провода.

Проведение работ:

  • составление однолинейной схемы или полноценного проекта электроснабжения, а также распределение нагрузки по токоприемникам;
  • демонтаж старой проводки. В случае необходимости удалите все старые провода;
  • штробление стен. Сделайте отверстия для проведения новой электропроводки.

Финальный этап:

  • монтаж розеток и выключателей и их подключение;
  • подведение проводов к соответствующим автоматическим выключателям в электрощите согласно однолинейной схеме;
  • включение главного автомата и восстановления электропитания в квартире.

Если проводится капитальный ремонт, лучше всего заменить проводку именно в этот период, так как в таком случае не придется «портить» новую отделку, если вдруг возникнут проблемы с новой проводкой.

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