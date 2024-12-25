«Утечка тока» и пожар: какую опасность представляет проводка

По данным ГУ МЧС РФ, 40% пожаров в жилом секторе происходит из-за неисправной проводки. Но помимо риска возгораний, она также может иметь «утечки тока», поэтому сумма в счетах за электроэнергию будет больше, чем обычно.
В Мосэнергосбыте рассказали, в чем кроется опасность старой электропроводки и когда стоит обратить на нее внимание.
Когда стоит обратить внимание на электропроводку
Обратить внимание на электропроводку стоит в том случае, если:
- дом построен до 2008 года;
- часто выбивает электричество или мигает свет;
- плавятся или искрят розетки;
- скачет напряжение.
Проверять состояние электропроводки в квартире стоит каждые 10−15 лет. Однако если появились признаки износа, лучше это сделать как можно раньше. Также ее стоит заменить в случае капитального ремонта.
Как понять, что требуется замена проводки
В последнее время количество бытовой техники в квартире растет, а электропроводка остается той же. И вот в каких случаях она требует замены:
- определенные участки проводки нагреваются;
- автоматически отключается электричество;
- чувствуется запах гари;
- свет мерцает;
- розетки искрятся.
Этапы замены проводки
Для начала следует отключить электричество и убрать всю мебель и освободить все стены в местах, где будут проходить новые провода.
Проведение работ:
- составление однолинейной схемы или полноценного проекта электроснабжения, а также распределение нагрузки по токоприемникам;
- демонтаж старой проводки. В случае необходимости удалите все старые провода;
- штробление стен. Сделайте отверстия для проведения новой электропроводки.
Финальный этап:
- монтаж розеток и выключателей и их подключение;
- подведение проводов к соответствующим автоматическим выключателям в электрощите согласно однолинейной схеме;
- включение главного автомата и восстановления электропитания в квартире.
Если проводится капитальный ремонт, лучше всего заменить проводку именно в этот период, так как в таком случае не придется «портить» новую отделку, если вдруг возникнут проблемы с новой проводкой.
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