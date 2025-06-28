Утечка на $30 млрд: окажет ли помощь Трамп Ирану

«Иран просчитался. Многие эксперты, в том числе я, пребывали изначально в иллюзиях, что мусульманский мир выступит в поддержку Газы. Скоро будет два года как Израиль трамбует и разрушает сектор Газа. И ничего, одни слова. Точно так же казалось, что кто-то вмешается в конфликт между Израилем и Ираном. Однако все сами за себя. Все думают только о своих интересах. И это тоже урок для Ирана. Неспроста они стали говорить, что в такого рода конфликтах не могут рассчитывать не на союзников, не на международные организации, а только на свою силу. Отсюда и берется желание обзавестись ядерным оружием», — добавил политолог.