Утечка на $30 млрд: окажет ли помощь Трамп Ирану

Такая сделка ознаменовала бы собой серьезный разворот в политике Трампа, который в 2018 году вывел США из ядерной сделки с Ираном, заключенной еще во времена президентства Барака Обамы. Тогда республиканец утверждал, что смягчение санкций и размораживание иранских активов предоставят «спасательный круг в виде наличных денег» иранскому режиму для продолжения его вредоносной деятельности.
В посте в Truth Social Трамп заявил, что «никогда не слышал об этой нелепой идее», добавив, что это «просто очередной обман» и «фейк», который подхватили американские СМИ.
Внутренняя борьба
По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, различные трактовки возможных действий Вашингтона в отношении Ирана отражают внутренние противоречия в самих США.
«Трамп хотел предстать триумфатором, человеком, который решает застарелую проблему. Но демократам это совершенно было не нужно. И поэтому сходу начались опровержения успехов, о которых говорил Трамп, об удаче в бомбардировках, об уничтожении запасов обогащенного урана и так далее. В результате Трамп начал ругаться с прессой и пошел разговор, что надо разбираться, кто же в разведке США сливает эту информацию. И вот эта трактовка, дают американцы $30 млрд или не дают, это тоже свидетельство этой внутренней борьбы», — пояснил Светов.
Эксперт обратил внимание на участившуюся практику «утечек» из окружения Трампа, когда в прессу попадают не принятые решения, а лишь варианты возможных действий. Хотя подобные обсуждения нормальны для любой власти, их намеренное вынесение в публичное пространство преследует цель дискредитировать президента.
Светов не исключает, что у Трампа действительно есть планы по привлечению других стран к финансированию урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
«Он действует в своем стиле, — пояснил аналитик. — Он предотвратил войну, о чем его просили арабские монархии Персидского залива, а теперь справедливо требует от них оплаты за эту услугу».
Как ответит Иран
Однако ключевой вопрос, по мнению эксперта, заключается в позиции самого Ирана. После потерь среди военных и ученых, а также неоднозначных итогов конфликта, в Тегеране обострилась внутренняя дискуссия. Одна часть элит выступает за переговоры с Западом, другая — за ускоренное создание ядерного оружия как единственной гарантии безопасности.
В этих условиях, заключил Светов, перед Ираном стоит сложный выбор: продолжать курс на военное усиление и разработку ядерного оружия или подписать соглашение, которое снимет санкции и позволит свободно торговать нефтью. При этом есть внешние силы, способные принудить Иран пойти навстречу США. Например, такую принципиальную позицию может занять Китай, сыгравший большую роль в снижении градуса напряженности между Ираном и соседними арабскими монархиями.
«Иран просчитался. Многие эксперты, в том числе я, пребывали изначально в иллюзиях, что мусульманский мир выступит в поддержку Газы. Скоро будет два года как Израиль трамбует и разрушает сектор Газа. И ничего, одни слова. Точно так же казалось, что кто-то вмешается в конфликт между Израилем и Ираном. Однако все сами за себя. Все думают только о своих интересах. И это тоже урок для Ирана. Неспроста они стали говорить, что в такого рода конфликтах не могут рассчитывать не на союзников, не на международные организации, а только на свою силу. Отсюда и берется желание обзавестись ядерным оружием», — добавил политолог.
Дарья Баева