Усыпление бездомных животных разрешили в 17 регионах России

В настоящее время усыпление бездомных животных разрешено в 15 российских субъектах. Среди них — Мурманская область, Астраханская область, Ставропольский край, Оренбургская область, Самарская область, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Тыва, Забайкальский край, Кемеровская область, Чукотский автономный округ. Эвтаназия также разрешена в Бурятии, Якутии и в Магаданской области, однако там попавших в приют животных не усыпляют. Еще в двух субъектах — в Мордовии и Хакасии — поправки скоро вступят в силу.