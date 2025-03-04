Усыпление бездомных животных разрешили в 17 регионах России

В Госдуме хотят запретить выпускать бродячих собак обратно на улицы, а также разрешить их усыпление. В 17 субъектах России уже легализовали эвтаназию бездомных животных, сообщает РБК.
В 2023 году российские регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными — в частности, в некоторых регионах была легализована эвтаназия.
В настоящее время усыпление бездомных животных разрешено в 15 российских субъектах. Среди них — Мурманская область, Астраханская область, Ставропольский край, Оренбургская область, Самарская область, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, Тыва, Забайкальский край, Кемеровская область, Чукотский автономный округ. Эвтаназия также разрешена в Бурятии, Якутии и в Магаданской области, однако там попавших в приют животных не усыпляют. Еще в двух субъектах — в Мордовии и Хакасии — поправки скоро вступят в силу.
Ранее во всех регионах, согласно закону, действовали единые требования: отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация, а затем возврат неагрессивных животных в места обитания.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак.
На следующий день депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил закрепить на федеральном уровне норму, которая запретит местным властям возвращать отловленных на улицах собак в места их обитания. Он также предложил прописать в законодательстве, что отловленная собака должна содержаться не менее 30 дней, и разрешить регионам увеличивать этот срок по своему усмотрению.
Член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев сообщил, что только за 2024 год от нападения бездомных собак пострадали 237 тыс. россиян. Действующее законодательство не защищает граждан от подобных инцидентов, считает он.
За последний месяц в России было зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей. В начале февраля стая бродячих собак напала десятилетнюю девочку в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Школьницу госпитализировали в больницу с многочисленными ранами и укусами на теле. А в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнего ребенка, который катался с ледяной горки. Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что необходимо проверить работу организаций, которые занимаются бездомными животными.