Устоять перед вирусом. Врач рассказала о способах защиты от инфекции

Когда все вокруг — в школе, в транспорте, в магазинах и на работе — чихают и кашляют, заразиться проще простого. Но всё же этого можно избежать.
Наш эксперт — врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Успенская.
Надеемся, наши советы помогут вам увеличить шансы провести весь эпидсезон на ногах.
Совет 1. Сделайте прививки
Прививаться от гриппа лучше до холодов, однако сезон вакцинации не заканчивается никогда. А так как в последние годы пик заболеваемости выпадал на февраль и март, то, сделав прививку сейчас, вы обеспечите надёжный вклад в своё здоровье на ближайшее будущее. Только после вакцинации в течение двух недель избегайте лишних контактов.
Помимо гриппа важно вакцинироваться от пневмококка. Эта инфекция уносит более 1,6 млн жизней ежегодно (большинство жертв — дети младше 5 лет)! Схожие с простудой симптомы могут быть связаны и с менингококковой инфекцией. Её последствия страшны, вплоть до менингита, сепсиса и летального исхода. Поэтому важно вакцинироваться и от этой инфекции.
Совет 2. Соблюдайте социальную дистанцию (1,5 м)
В последнее время мы про неё забыли, а зря. Вирусы передаются преимущественно воздушно-капельным путём, поэтому старайтесь держаться подальше от чихающих и кашляющих людей. Избегайте тесных объятий, поцелуев, рукопожатий. В разгар эпидемий воздержитесь от посещения людных мест (музеи, кино, театры, концерты).
Совет 3. Мойте руки с мылом после прихода с улицы, перед едой и не трогайте лицо руками
Вирусы передаются и контактным способом.
Совет 4. Наводите чистоту
Используйте антисептики и спиртовые салфетки, когда нет возможности вымыть руки. Чаще обрабатывайте антисептиками гаджеты, особенно телефон, который мы подносим к лицу. А если дома есть заболевший, обрабатывайте антисептиками все поверхности, которых он мог касаться (дверные ручки, выключатели). И регулярно проводите влажную уборку.
Совет 5. Поддерживайте оптимальный уровень влажности воздуха — 30−45%
В таких условиях слизистые не будут сохнуть, и местный иммунитет рото- и носоглотки останется на высоте. Нет увлажнителя — поставьте под батареи ёмкости с водой. И как можно чаще проветривайте помещение, особенно если в доме есть больной.
Совет 6. Помните про ЗОЖ
Он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость инфекциям. Обеспечьте себе и детям полноценный сон, прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и питание, богатое белком, витаминами и минералами. Налегайте на источники витамина C (сладкий перец, цитрусовые, клюква, шиповник, чёрная смородина), витамина A (петрушка, морковь, тыква, зелёный лук), витамина E (облепиха, брокколи, оливковое масло).
Совет 7. Носите маски в транспорте и дома (при общении с заболевшим)
Обязательно плотно закрывайте маской не только рот, но и нос. Не используйте маски повторно. А выбрасывая маску, мойте руки с мылом.
Совет 8. Возвращаясь домой, каждый день промывайте нос изотоническим (слабым) раствором соли
Есть и специальные препараты для этого. Такая простая процедура механически удалит со слизистой вирусы, не дав им размножаться.
Совет 9. Если в доме есть больной, изолируйте все его личные вещи
Выделите отдельное от других членов семьи место, где будут находиться его зубная щётка, мочалка, полотенце. Посуда больного тоже должна храниться отдельно.
Совет 10. Принимайте народные средства от простуды
Противомикробными свойствами обладают чеснок, имбирь, лук, иммуноукрепляющими — корень женьшеня, шиповник, эхинацея, шалфей, мелисса. Но аллергикам растительные препараты не подойдут. Для предупреждения гриппа и ОРВИ есть фармакологические противовирусные средства (блокируют ферменты на поверхности вируса), а также интерфероны и их индукторы (в том числе местного действия, стимулирующие выработку белков, увеличивающих сопротивляемость организма инфекциям).