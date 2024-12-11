Устоять перед вирусом. Врач рассказала о способах защиты от инфекции

Прививаться от гриппа лучше до холодов, однако сезон вакцинации не заканчивается никогда. А так как в последние годы пик заболеваемости выпадал на февраль и март, то, сделав прививку сейчас, вы обеспечите надёжный вклад в своё здоровье на ближайшее будущее. Только после вакцинации в течение двух недель избегайте лишних контактов.