Установлены подробности о личности шаманки, умершей 9 тыс. лет назад

В 1934 году в Бад-Дюрренберге (Германия) рабочие нашли останки женщины, умершей 9 тыс. лет назад. Она была похоронена в сидящем положении, в ее ногах был ребенок. В могиле находилось много принадлежностей для загробной жизни. По ним предположили, что покойная была шаманкой. Однако тогда не смогли определить, кем ей приходился захороненный рядом малыш и подробности о ее личности. Раскрыть эти загадки позволило генетическое исследование. Подробнее о нем рассказали Йорг Оршидт, Вольфганг Хаак, Хольгер Дитль, Андреас Зигль и Харальд Меллер. Результаты их работы приводятся в сборнике по итогам конференции Propylaeum. Вкратце о них пишет Live Science.

Оказалось, что ребенок не был ей родным. Вероятно, женщина была его прапрапрапрабабушкой и мальчика похоронили рядом с ней десятилетия спустя. Возможно и то, что они все-таки пересекались при жизни и шаманка была его дальней родственницей по материнской линии (два-три поколения назад у них мог быть общий предок).

Кожа и волосы у женщины были темнее, чем у нынешних европейцев. Глаза у нее, скорее всего, были голубыми. Эти черты были распространены у западно-европейских охотников-собирателей.

Рост шаманки — 1,55 м. Она скончалась в возрасте 30−40 лет.

Эксперты также установили, что у нее практически не было мышц на нижних конечностях. В мозге у нее был аномально развитый сосуд. В основании ее черепа исследователи нашли редкую анатомическую аномалию, которая может привести к защемлению позвоночной артерии при определенном положении головы. Такая патология не ведет к потери сознания. Среди ее вероятных симптомов — неконтролируемое подергивание глазных яблок. Наблюдателям оно могло казаться проявлением чего-то сверхъестественного и могло повлиять на статус женщины в качестве шаманки, считают исследователи.

Специалисты Университета Южного Иллинойса диагностировали редкую болезнь у женщины, жившей в Древнем Египте в XIV веке до н. э. Оказалось, что у нее была зрелая тератома. Это разновидность опухоли, образовавшаяся из зародышевых листков эмбриона. В ней могут быть ткани, нехарактерные для конкретного органа. Так, в матке женщины из Древнего Египта были зубы. Посмертное нахождение такой опухоли могло рассматриваться как свидетельство аморального поведения или колдовства.