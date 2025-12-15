Популярные темы
Установлено место, где может находиться пропавшая группа из 13 туристов

Спасателям удалось отследить сигнал мобильных телефонов туристов.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Последние координаты зафиксированы у реки Сухая в районе горы Ослянка. Спасатели выдвинулись на это место, сообщает Telegram-канал Baza.

Также известно, что у туристов есть необходимая провизия и экипировка.

«У походников были запасы еды, воды и топлива для снегоходов, а экипировка соответствовала погодным условиям. Это дало шансы, чтобы пережить морозы», — пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что это первый случай пропажи людей в районе Ослянки. Ранее туристы выехали на снегоходах от гостевого дома «Ослянка House». Из 15 человек двое вернулись на базу в этот же день. В группу входят инструкторы по экстремальным видам спорта из Екатеринбурга.

Пермский ученый предположил, что у группы могли возникнуть проблемы из-за особенностей рельефа местности. На лесовозных дорогах были набиты огромные колеи, которые заполнились водой. В разговоре с «МК» он отметил, что вполне возможно, что вода там осталась незамерзшей.

«Были случаи, когда люди на снегоходах и при более низких температурах проваливались в эти ямы с водой, сталкивались с поломками и потом ждали помощи, потому что сами выбраться не могли. Есть большая вероятность, что у этой группы могли случиться подобные проблемы с техникой. Хотя, возможно, что там вообще нет никакой аварийной ситуации, и они просто в непогоду сбились с пути», — рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.

Также есть предположения, что пропавшие туристы пережидают непогоду в деревне Большая Ослянка. Уточняется, что поселок заброшен, но там есть дома с неповрежденной крышей.

«По одной из версий, они могли перестать выходить на связь, когда застряли в незамёрзшем болоте. Группа спасателей отправилась в то место. В поисках участвуют 70 человек. В операции задействованы специалисты МЧС с беспилотниками», — пишет Telegram-канал Mash.

Поисковые работы ведутся в условиях плохой видимости и снегопада на участке площадью 63 км², большую часть которого занимает лес. Из-за сложного рельефа местности спасатели передвигаются на снегоходах.