Установлено место, где может находиться пропавшая группа из 13 туристов

«Были случаи, когда люди на снегоходах и при более низких температурах проваливались в эти ямы с водой, сталкивались с поломками и потом ждали помощи, потому что сами выбраться не могли. Есть большая вероятность, что у этой группы могли случиться подобные проблемы с техникой. Хотя, возможно, что там вообще нет никакой аварийной ситуации, и они просто в непогоду сбились с пути», — рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.