Установлена связь между деменцией и социальным статусом
Ученые перечислили факторы раннего развития болезни.
Ученые перечислили факторы раннего развития болезни.
Международная команда ученых (Нидерланды, Великобритания) выявила факторы риска раннего развития деменции. Результаты исследования представлены в журнале JAMA Neurology. В числе авторов статьи — Стиви Хендрикс из Маастрихтского университета.
Эксперты решили выяснить, есть ли такие факторы раннего развития деменции, на которые можно было бы повлиять (modifiable) для профилактики болезни. Они изучили данные более 350 тыс. участников исследования UK Biobank в возрасте до 65 лет без диагностированной деменции на момент проведения исходной оценки. Исходная оценка проводилась с 2006 по 2010 год, а последующее наблюдение — до 31 марта 2021 года в Англии и Шотландии и до 28 февраля 2018 года в Уэльсе.
Выяснилось, что риск раннего развития деменции связан с более низким уровнем образования и социально-экономическим статусом, статусом аполипопротеина E (белка, участвующего в метаболизме липидов), злоупотреблением алкоголем, социальной изоляцией, нехваткой витамина D, высоким уровнем C-реактивного белка (его концентрация повышается при воспалениях), проблемами со слухом, ортостатической гипотензией (снижение давления при принятии вертикального положения), инсультом, диабетом, болезнями сердца, депрессией и другими факторами.
Ранее американские ученые определили, как содержание кошек и собак влияет на старение. Оказалось, что у хозяев домашних животных снижение когнитивных функций протекает медленнее. Например, уход за кошками ассоциировали с большей сохранностью словесной памяти.