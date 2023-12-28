Установлена связь между деменцией и социальным статусом

Эксперты решили выяснить, есть ли такие факторы раннего развития деменции, на которые можно было бы повлиять (modifiable) для профилактики болезни. Они изучили данные более 350 тыс. участников исследования UK Biobank в возрасте до 65 лет без диагностированной деменции на момент проведения исходной оценки. Исходная оценка проводилась с 2006 по 2010 год, а последующее наблюдение — до 31 марта 2021 года в Англии и Шотландии и до 28 февраля 2018 года в Уэльсе.