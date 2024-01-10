Установлена генетическая предрасположенность к конкретной физнагрузке

В нижегородском Университете Лобачевского установили генетическую предрасположенность человека к определенной физической нагрузке. С ее учетом можно подбирать подходящие тренировки. Подробностями с ТАСС поделились в пресс-службе вуза.

Эксперты нашли «связь между определенными генными аллелями и исходным вегетативным тонусом (ИВТ) человека». В частности речь идет о двух типах ИВТ.

Как объяснили в агентстве, ИВТ называют «относительно стабильные характеристики вегетативных показателей в состоянии покоя. Тип ИВТ наследуется преимущественно по аутосомно-доминантному типу, в основном по материнской линии».

Нижегородские ученые сочли, что при формировании мотивации нужно учитывать индивидуальные особенности организма: текущее состояние и системообразующие параметры. В числе последних — ИВТ.

«Именно ИВТ играет важную роль в деятельности вегетативной нервной системы, обеспечивающей эффективную адаптацию человека к любым изменениям как внешней, так и внутренней среды организма, в том числе к физическим нагрузкам. И очень важно, чтобы эта физическая активность соответствовала особенностям вегетативной регуляции», — ТАСС цитирует руководителя проекта, доктора медицинских наук Наталью Нежкину.

ИВТ генетически детерминирован. Он не может измениться. А значит, не изменятся и психофизические особенности человека. Если тренировка подобрана с учетом ИВТ, то проще достигнуть хорошего результата.

Например, у людей с одним типом ИВТ наблюдается склонность к малым групповым формам работы. У них все хорошо с выносливостью, но скорость и сила развиты слабо.

«Такому человеку мы будем подбирать движения в малой группе или индивидуально. То есть мы подберем тренировку в соответствии с психологией и физическими качествами, чтобы он проявил свои сильные стороны, испытал удовольствие. У другого типа исходного вегетативного тонуса преобладает экстраверсия, импульсивность, агрессивность, активность. Силы развиты, скорость развита хорошо. Естественно, здесь мы будем рекомендовать и формы занятия другие», — поясняет заведующая кафедрой спортивной медицины и психологии факультета ФКС ННГУ Светлана Соколовская.

В проекте участвовало 200 человек старше 60 лет. Три месяца они проходили специальные психофизические тренировки, и их состояние изменилось в лучшую сторону.

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