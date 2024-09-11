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Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Человечество обновило рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите планеты землян, в данный момент их 19 человек, сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

Источник: Reuters

«После выхода на орбиту транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-26” количество землян на орбите составило 19 человек. Это новый рекорд», — сказал Железняков.

Корабль «Союз МС-26» стартовал с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а» в 19.23 мск и в 19.32 вышел на орбиту. У него на борту российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.

Накануне на орбиту стартовал американский корабль Crew Dragon с космическими туристами миссии Polaris Dawn — бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт «Кидд» Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

Кроме того, на китайской орбитальной станции «Тяньгун» сейчас работают космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.

На МКС прибытия «Союза МС-26» ждут россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, а также американцы Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2023 года, тогда на орбите одновременно оказались 17 человек.