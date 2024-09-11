Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе

Корабль «Союз МС-26» стартовал с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а» в 19.23 мск и в 19.32 вышел на орбиту. У него на борту российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.