Устал уставать. Нефролог назвала неожиданные симптомы заболеваний почек

Ольга Козина подчеркнула, что зачастую эти заболевания протекают бессимптомно, поэтому их трудно диагностировать. Симптомы — утомляемость, повышенное давление, боли в пояснице, отеки или изменения в моче — люди часто игнорируют. В итоге заболевание прогрессирует, появляются осложнения. По словам нефролога, около 40% пациентов узнают о своих проблемах с почками уже на стадии хронической почечной недостаточности. А она может привести к серьезным сбоям в работе сердца и нервной системы. Из-за этого вылечить человека сложнее, прогнозы ухудшаются.