Устал уставать. Нефролог назвала неожиданные симптомы заболеваний почек

В разговоре с РИАМО она рассказала, что эти заболевания распространяются из-за увеличившейся продолжительности жизни, высокой частоты сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повреждений почек из-за лекарств. Также сказываются ухудшение качества пищи и сидячий образ жизни.
Врач рассказала, что почки отвечают за целый ряд жизненно важных функций. Этот орган поддерживает водно-солевой баланс, регулирует кислотно-щелочное состояние, контролирует артериальное давление и выведение токсинов. Сбои в работе почек могут привести к серьезным последствиям (в том числе к хронической почечной недостаточности).
Ольга Козина подчеркнула, что зачастую эти заболевания протекают бессимптомно, поэтому их трудно диагностировать. Симптомы — утомляемость, повышенное давление, боли в пояснице, отеки или изменения в моче — люди часто игнорируют. В итоге заболевание прогрессирует, появляются осложнения. По словам нефролога, около 40% пациентов узнают о своих проблемах с почками уже на стадии хронической почечной недостаточности. А она может привести к серьезным сбоям в работе сердца и нервной системы. Из-за этого вылечить человека сложнее, прогнозы ухудшаются.
Чтобы предотвратить появление проблем с почками, нужно поддерживать нормальный вес, контролировать уровень сахара в крови. Также нельзя налегать на соль, сладкое и жиры. Кроме того, нужно регулярно проходить медосмотры, сдавать анализы мочи и крови, делать УЗИ почек. Это поможет обнаружить болезнь на ранней стадии и избежать серьезных осложнений.
Навредить работе почек может зеленый чай. Об этом рассказала ранее диетолог.