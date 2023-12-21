Usrus: панды в дикой природе общаются с помощью особой «социальной сети»

Исследователи дикой природы из Университета штата Мичиган с коллегами из Китая во время наблюдений за гигантскими пандами в Национальном заповеднике «Волонг» обнаружили, что у этих животных есть своя версия социальных сетей. Черно-белых мишек традиционно считали необщительными и предпочитающими одиночество, однако новое исследование показывает, что они активно используют «онлайн-общение» посредством пахучих меток на деревьях. Выводы ученых опубликованы в международном журнале Ursus.

Коммуникация через запах

Месяцы наблюдений за пандами в их естественной среде обитания навели ученых на мысль, что эти животные, вероятно, не такие уж закоренелые одиночки. В лесу дикие панды практически невидимы, говорят авторы, поэтому приходилось быть предельно внимательными и многое изучать по следам, которые они оставляют, в основном, экскрементам. Вглядываясь в тропы, по которым перемещались панды, ученые заметили, что многие деревья испачканы воскообразным веществом с запахом, и оказавшиеся рядом панды его обнюхивают и изучают. Исследователи предположили, что это пахучие метки, которые бамбуковые медведи довольно часто оставляют друг для друга и, похоже, так обмениваются информацией.

Чтобы проверить гипотезу, к исследованию привлекли специалиста по социальным сетям, профессора социометрии Кена Фрэнка. Он предложил собрать данные о том, какие медведи обитают на территории с помеченными деревьями и близко друг к другу, чтобы можно было применить к ним методы изучения социальных сетей у людей.

Ученые изучили огромное количество фекалий панд на территории в 46 км² и выделили из них образцы ДНК. Это позволило идентифицировать конкретных медведей выяснить их родственные связи. Авторы определили близких особей, которые держались на некотором расстоянии друг от друга, и совместили эту информацию с данными о помеченных деревьях. Исследователи убедились: даже если животные не сталкивались напрямую, они постоянно обменивались сообщениями через следы на разных деревьях. В среднем взрослые особи оставляли свои фекалии до 90 раз в день, чем восполняли недостаток своей общительности.

Семейный чат и служба знакомств

«Эти пахучие деревья — настоящие социальные сети. Общение через них асинхронно, то есть вам не обязательно находиться в одном и том же месте в одно и то же время. Они также позволяют одному индивиду транслировать [информацию] многим, и это рекорд», — объясняет профессор Фрэнк.

Панда, отмечающая дерево, не так уж отличается от того, кто оставляет пост в соцсетях. Кен Фрэнк

Эксперт также сравнил систему общения панд со школой: по его словам, как и у подростков в старших классах, здесь каждый «клик» может иметь много серьезных последствий. Каждому «посту» придается значение, и внутри группы существуют строгие нормы.

Так, деревья могут рассказать «получателям сообщения», что это животное, с которым тот встречался раньше, указать на его пол, дать понимание, насколько оно крупное и доминирующее, готова ли эта панда к спариванию и так далее. В основном информация передается между членами одной семьи и близкими знакомыми панд, но в брачные периоды панды, похоже, начинают больше общаться через эти соцсети и с особями из других групп. А также используют деревья в качестве обозначения территории.

Исследование показывает совершенно новую картину образа жизни бамбуковых мишек, потому что до сих пор мало что было известно о том, как они общаются. Теперь ясно, что они контактируют с другими гораздо чаще, чем казалось. И активно пользуются «соцсетями».