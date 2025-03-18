По словам священника Николая Савченко, подобных случаев в истории довольно мало. Как правило, это явление временное, оно всегда несет доброе знамение. — К примеру, Иверская икона Божьей Матери мироточила без остановки на протяжении 15 лет. Это единственный в мире случай продолжительного мироточения. Икона находилась за границей, но в 1997 году был убит ее хранитель, ее неожиданно похитили. Это произошло уже после канонизации новомучеников современной России. Считалось, что это мироточение было символом скорого восстановления церквей, — рассказал Савченко. А нынешний случай мироточения сулит умиротворение и успокоение для человечества, считает священник. — Как мы понимаем, слово «мироточение» начинается от производного «мир», а значит несет в себе исключительно добрый смысл, — заверил собеседник «ВМ».