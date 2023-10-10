Успеть за три дня: где и за сколько отдохнуть по РФ в ноябрьские праздники

Осенью россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства — с 4 по 6 ноября. Эксперты туриндустрии уже сейчас отмечают повышенный спрос на туры по России в соответствующие даты. Рассказываем, куда отправиться отдохнуть в нерабочие дни и сколько это будет стоить.

На самолете

В этом году в честь Дня народного единства россияне не будут работать с 4 по 6 ноября. Выходные выпадают на осенние каникулы в школах, и многие поедут отдыхать вместе с детьми. Поэтому низких цен на туры ждать не стоит — спрос слишком высок, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства Светлана Калашникова. Эксперт порекомендовала уже сейчас планировать свой отдых.

«С каждым днем билетов и свободных отелей становится все меньше. Пройдет еще две недели, и мест не останется, в том числе в поездах», — подчеркнула она.

По словам Калашниковой, самое популярное направление в эти дни — Сочи. Второе по популярности направление — Калининград. «Там еще не слишком холодно, при этом уже нет такого количества туристов, как летом. Можно погулять по самому Калининграду или поехать в Светлогорск, Зеленоградск. Стоимость турпакета на двоих — от 40 тысяч рублей», — уточнила Калашникова.

Специалист отметила, что если путешествовать с ребенком, то цена тура на любом из направлений возрастает как минимум на 10 тысяч рублей.

Если туристам удастся взять несколько дополнительных выходных в ноябре, то можно отправиться в путешествие по Кавказу. Туда лучше ехать как минимум на пять дней. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по внутреннему туризму Владимир Быков. Кроме того, можно обратить внимание на такое необычное направление, как Мурманская область. В ноябре там продолжается активный сезон северного сияния. Однако стоимость такого тура не дешевая. Цены за турпакеты начинаются от 55 тысяч рублей на двоих.

Близко и бюджетно

У жителей столицы на выбор есть множество направлений, куда можно комфортно и быстро добраться на поезде, автобусе или сапсане из Москвы. Не стоит также забывать про объекты Золотого кольца, которые идеально подойдут для короткого путешествия. Например, Ярославль, Кострома и другие города на Волге. Кроме того, можно съездить в Нижний Новгород.

«В летний период путешественники приезжают туда для пеших прогулок, а ноябрь — отличное время, чтобы познакомиться с музеями, храмами. Причем туда можно отправиться и на “Ласточке”, билеты стоят в районе 1 000 рублей. Средняя цена за гостиницу на двоих человек с ребенком — пять тысяч рублей», — рассказала Калашникова.

Если брать организованный тур, куда входит трансфер из Москвы, экскурсионная программа и питание, то можно значительно сэкономить.