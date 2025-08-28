Успение Богородицы. Что нужно делать в этот день и что связывает Богородицу и Гиперборею

Апостолы долго не отходили от пещеры, охраняя ее. Вскоре прибыл апостол Фома. Он был очень занят и прибыл, когда Богородицу уже похоронили. Фома хотел получить благословение и наставления от Богородицы, но так как не успел, то пожелал хотя бы взглянуть на нее. После долгих колебаний апостолы отворили камень и нашли в пещере только погребальные одежды Богородицы. Она уподобилась плоти воскресшего Иисуса Христа и пережила то изменение из тления в нетление, которое, как мы верим, ожидает людей лишь после всеобщего Воскресения. Вечером того же дня, когда апостолы трапезничали, Богородица явилась им и сказала: «Радуйтесь! Я с вами во все дни!» Апостолы так обрадовались, что разом воскликнули «Пресвятая Богородица, помоги нам!».