Успение Богородицы. Что нужно делать в этот день и что связывает Богородицу и Гиперборею

Праздник Успения Богородицы был установлен в VI веке в память перехода Пресвятой Девы Марии от бренной жизни в жизнь вечную. О том, почему это особый день и какие события лежат в его основании, мы беседуем с протоиереем Владимиром Кузьминых.
— Отче, а почему православные вообще празднуют день смерти? Для атеистов это очень странно.
— Им странно, потому что для них смерть — это конечная точка жизни, а для православного христианина — это всего лишь ее продолжение. Что случилось c Христом? Он на третий день воскрес. Что случилось после успения Богородицы? Она тоже воскресла. В этом мире не осталось даже ее тела — его искало множество скептиков, не нашли. Мы не празднуем смерть, мы вспоминаем тихое и спокойное отшествие Девы Марии от земной жизни в жизнь райскую. Все, как сказано в догматах православия: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь.
— Как это было?
По свидетельству священномученика Дионисия Ариопагита и других святых Богородица жила в Иерусалиме. Ей было около 70-ти лет. Богородица часто ходила ко Гробу Господню и там молилась. За несколько дней до кончины во время посещения Гроба пред ней предстал архангел Гавриил. Он вручил Деве ветвь райского дерева и возвестил ей о скором успении. По преданию, свидетелями чуда стали три девицы, сопровождавшие Богородицу: Сепфора, Евигея и Зоила. О своей скорой кончине Богородица известила Иосифа из Аримафеи, в гробнице которого был погребен Христос, и апостолов, многие из которых был чудесным образом перенесены в Иерусалим к ее постели. Таким же чудесным образом был доставлен и апостол Иоанн, пребывавший в Эфесе.
Богородица была спокойна, даже радостна. Она благословила каждого из апостолов и помолилась с каждым. В комнате горело множество свечей. В третьем часу, то есть по нашему около 9 утра, случилось чудо: потолок комнаты исчез, собравшихся ослепил яркий свет, который потряс апостолов, и с высоты сошел Христос в окружении ангелов. Богородица встала с ложа, поклонилась Сыну и после этого спокойно отошла к Нему. Ее последними словами стали слова молитвы, обращенные к Сыну: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Боге, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея».
— Но ведь это не вся история?
— Да, именно поэтому после Успения Богородицы Русская православная церковь специальным чином отмечает еще и Погребение Богородицы. Чин служат 29 августа вечером или 30 августа утром. Это очень красивая служба, когда в храме выносят плащаницу Богородицы и устилают путь розовыми лепестками. Интересно, что в Иерусалиме, в Гефсимании, где предположительно была погребена Богородица, чин Погребения служат накануне Успения — 27 августа.
В похоронной процессии участвовали все апостолы, кроме апостола Фомы. Апостол Иоанн нес вперед ту самую ветвь, которую дал Марии архангел Гавриил. Одр с усопшей несли самые первые апостолы. Среди них были Петр, Иаков и Павел.
Процессия вызвала крайнее озлобление у книжников и фарисеев Иерусалима. Они решили отобрать у апостолов тело Богородицы и сжечь его. Но все, кто приближался к одру почившей с нечистыми помыслами ослепли. А один из иудейских священников по имени Аффония почти добрался по одра Богоматери, но неожиданно лишился рук, которыми хотел содрать покровы с ее тела. Он потом раскаялся, апостол Петр исцелил его, приставленные руки приросли, а сам Аффония не только уверовал, но и даже сподобился мученической кончины за Христа.
По преданиям, ненависть толпы достигла такого апогея, что Господь заступился за апостолов — вся процессия стала невидимой, и спокойно дошла до гробницы. Пришедших простится с Богородицей было так много, что положить ее тело в пещеру и задвинуть вход камнем смогли только к вечеру.
Апостолы долго не отходили от пещеры, охраняя ее. Вскоре прибыл апостол Фома. Он был очень занят и прибыл, когда Богородицу уже похоронили. Фома хотел получить благословение и наставления от Богородицы, но так как не успел, то пожелал хотя бы взглянуть на нее. После долгих колебаний апостолы отворили камень и нашли в пещере только погребальные одежды Богородицы. Она уподобилась плоти воскресшего Иисуса Христа и пережила то изменение из тления в нетление, которое, как мы верим, ожидает людей лишь после всеобщего Воскресения. Вечером того же дня, когда апостолы трапезничали, Богородица явилась им и сказала: «Радуйтесь! Я с вами во все дни!» Апостолы так обрадовались, что разом воскликнули «Пресвятая Богородица, помоги нам!».
— А какая она была? На иконах ее изображают по-разному.
— Как писал святитель Амвросий Медиоланский, Богородица была женщиной осмотрительной, смиренной и благоразумной. Говорила мало и обдуманно. Была очень образованной. С трех лет ее обучали грамоте, она прекрасно знала Пятикнижие — Ветхий завет. Много времени проводила в чтении.
Историк Никифор Каллист так описал ее внешность: роста была среднего или чуть выше среднего. Волосы «златовидные», глаза похожие на маслины, лицо продолговатое, кисти рук и пальцы — длинные. В одежде отличалась скромностью, носила сшитое из некрашеных тканей. Улыбалась редко, но веяло от нее спокойствием и благодатью.
— А как она жила с момента вознесения Христа и до успения?
— Как обычный человек. Между прочим, по преданию она даже бросала жребий вместе с другими апостолами — куда идти проповедовать. И ей выпала Грузия, Кавказ.
— И она добралась до него?
— Нет. Она все-таки была женщина, и апостолы решили, что ей не нужно нести такие тяготы. Ее уговорили остаться в Иерусалиме. То есть она в Грузии не была, но вот жребий ей выпал именно на Грузию. Она много молилась и много трудилась: готовила пищу и кормила апостолов, обшивала их. Интересно, что будучи молоденькой девушкой, она шила облачения для иудейских священников из храма Соломона, а теперь вот шила для апостолов. Она принимала множество гостей, беседовала с ними, рассказывала о Христе.
Известно, что она бывала в Эфесе, где проповедовал Иоанн Богослов. Богородица спасалась там от преследований царя Ирода в 43 году, то есть примерно через 10 лет после страданий Христа. Бывала она и на Кипре, где жила у воскрешенного Христом Лазаря. Ступала ее нога и на гору Афон, которая с тех пор стала приделом Богородицы.
— А почему Богородицу считают заступницей России?
— Во-первых, так считают не только в России. Православные верующие других стран, например, Сирии, Румынии, Финляндии тоже почитают Богородицу как первейшую заступницу. В мире написано больше двухсот икон Богородицы, очень много знаменитых и чудотворных икон есть в Европе. Ее почитают даже мусульмане — как мать пророка. Они Иисуса иногда называют Иисус ибн Мария.
Богородица не один раз заступалась за нашу страну в минуты, когда решалось — быть или не быть Руси. Достаточно вспомнить крестный ход с иконой Владимирской Богородицы, когда на Москву шел Тамерлан. Если помните, тогда в войске началась чума, и Тамерлан повернул назад.
Подброшу вам немного «альтеративной истории». О жизни Богородицы до и после страданий Христа известно очень мало. Но вот известный факт: сразу после Рождества Христова Богородица с Младенцем и Иосифом-Обручником были вынуждены бежать от царя Ирода в Египет. Но документальных свидетельств пребывания Христа в Египте нет. Есть предположение, что они могли, наоборот, отправиться на север, в Гиперборею, где было проще скрыться.
Но скорее всего, особое почитание на Руси Богородицы было связано в первую очередь с тем, что у славян отношение к женщине было уважительным. Нашествие Орды это немного изменило его, но тем не менее к женщинам на Руси относились намного лучше, чем во многих других странах. Да и сами женщины у нас в России на своих плечах многое вывозят.
— Что следует сделать на Успение Богородицы?
— Прежде всего нужно сходить в храм, помолиться, поучаствовать в Таинствах. Если такой возможности нет, следует прочитать акафист на Успение Пресвятой Богородицы или просто «Богородице, Дева, радуйся..». Если нет возможности прийти в храм 28-го числа, можно прийти на чин Погребения. Единственное — в эти дни не гуляют, не накрывают праздничный стол. Все-таки мы отмечаем день окончания земной жизни Богородицы. Об этом следует помнить.