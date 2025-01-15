Успех компании в руках HR: как не потерять талантливых сотрудников

Коуч и генеральный директор компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп» Елена Колдаева уверена, что в 2025 году российская экономика продолжит развиваться, особенно в технологичных отраслях, направленных на импортозамещение, таких как IT и телеком. Она рекомендует тем, кто планирует менять работу, обратить внимание на эти сферы: «Тем, кто ищет новую работу, можно посоветовать именно эти области, так как они будут расти и развиваться».