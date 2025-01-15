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Успех компании в руках HR: как не потерять талантливых сотрудников

В условиях меняющегося рынка труда и растущей конкуренции за высококвалифицированные кадры компании сталкиваются с задачей удержания своих сотрудников. Эксперты поделились с ВФокусе Mail рекомендациями, как сохранить мотивацию и вовлеченность кадров.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Pablo Stanley/Lummi

Технологичные отрасли как приоритет

Коуч и генеральный директор компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп» Елена Колдаева уверена, что в 2025 году российская экономика продолжит развиваться, особенно в технологичных отраслях, направленных на импортозамещение, таких как IT и телеком. Она рекомендует тем, кто планирует менять работу, обратить внимание на эти сферы: «Тем, кто ищет новую работу, можно посоветовать именно эти области, так как они будут расти и развиваться».

Борьба за высококвалифицированные кадры

По словам Колдаевой, компании сейчас активно борются за удержание высококвалифицированных сотрудников. «HR нацелены на укрепление рабочей атмосферы и формирование HR-бренда», — отмечает она. В качестве способом для достижения этой цели она выделяет:

  • Картирование персонального развития: создание индивидуальных планов обучения и развития для сотрудников.
  • Обратная связь: проведение корпоративных завтраков с руководством для лучших сотрудников, чтобы укрепить связь и вовлеченность.
  • Проектный подход: предоставление возможности всем сотрудникам участвовать в управлении проектами, что способствует их карьерному росту.
  • Креативные инициативы: например, в одной из компаний был взят подшефный медоед, который стал символом креативности и вовлеченности коллектива.

Комфортная рабочая среда

Директор департамента по работе с персоналом IT-компании BIA Technologies Юлия Полякова подчеркивает важность грамотной HR-стратегии для повышения комфортности работы.

«Это должна быть комплексная система материальной и нематериальной мотивации», — говорит она. Основными аспектами материальной части являются:

  • Конкурентоспособные зарплаты: обеспечение достойного уровня оплаты труда.
  • Карьерный рост: предоставление возможностей для продвижения.
  • ДМС-страхование: забота о здоровье сотрудников.

Кроме того, Полякова рекомендует внедрять кафетерий льгот, где сотрудники могут выбирать опции из предложенного списка, а также развивать профессиональные клубы для различных направлений, что позволяет сотрудникам делиться опытом и участвовать в дискуссиях.

Вовлеченность через совместные мероприятия

Создание совместных мероприятий, таких как профессиональные конференции, также способствует вовлеченности сотрудников.

Она подчеркивает важность открытости и обратной связи: «Важно слышать мнение сотрудников и поощрять их стремление к саморазвитию, организуя доступ к онлайн-курсам».

Ранее сообщалось, что более 40% россиян готовы рассмотреть предложения о новой работе в 2025 году.