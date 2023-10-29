Ускоряет заживление, но не дружит с антибиотиками: Биолог — о пользе и опасности граната

Чем полезен гранат?

1. Антиоксиданты. Гранат содержит мощные антиоксиданты, которые помогают защищать организм от свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток и воспаление.

2. Защита сосудов сердца. Употребление гранатового сока или зёрен может снизить уровень холестерина, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как фрукт помогает улучшить кровообращение и снижает воспаление.

3. Профилактика рака. Исследования показывают, что гранаты могут помочь предотвратить развитие рака, особенно рака груди и предстательной железы. Они могут замедлить рост раковых клеток и уменьшить риск распространения.

4. Укрепление иммунитета. Гранаты содержат большое количество витамина С, который помогает укреплять иммунную систему, предотвращать инфекции и ускорять заживление ран.

Чем вреден гранат?

1. Гранаты могут взаимодействовать с рядом антибиотиков, также следует учитывать, что некоторые побочные эффекты медикаментов могут быть усилены при употреблении этого фрукта.

2. Высокая калорийность. Гранаты содержат большое количество сахаров, а это лишние калории. При употреблении их в больших количествах есть риск набора веса или повышения уровня сахара в крови у людей с диабетом.

3. Аллергические реакции. У некоторых людей может быть аллергия на гранаты, проявляющаяся через различные симптомы, такие как зуд, кожные высыпания, отёк или диарея.