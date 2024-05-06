Ускорены вычисления с участием трех кубитов в квантовых компьютерах

В рамках этой процедуры, которую физики называют операцией управляемого вращения, состояние одного из трех кубитов меняется в зависимости от того, какая информация содержится в других квантовых ячейках памяти. Год назад российские ученые показали, что эту процедуру можно осуществить всего за 44 наносекунды для двух ячеек квантовой памяти, если использовать разработанный ими протокол и так называемые флаксониумовые кубиты, одну из вариаций ячеек памяти на базе сверхпроводников.