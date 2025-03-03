Ускользающая радость. Ученые предложили новое объяснение парадокса счастья

Новое объяснение такого парадокса предложили исследователи из Университета Торонто в Канаде. Их работа показала, что стремление к счастью — это процесс, который истощает ум и снижает способность человека контролировать поведение и принимать взвешенные решения. Это повышает уязвимость к соблазнам и самовредящим действиям, которые в итоге мешают нам быть счастливыми.
По словам Сэма Маглио, одного из авторов исследования, стремление к счастью похоже на снежный ком. Так, человек стремится стать счастливее, но каждый шаг в этом направлении забирает силы, которые ему нужны для действий, которые действительно приносят радость.
Исследователь сравнивает последствия бесконечных попыток быть счастливым с возвращением домой после работы. Чем больше человек устает, тем больше ему хочется отложить важные дела и провести время за бесполезными активностями — например, посидеть в соцсетях.
Кроме того, нужно учитывать индустрию саморазвития, которая существует в современном мире. Так, человек постоянно чувствует давление и ответственность за собственное счастье. Когда радость воспринимается как-то, что можно накопить или удержать, оно становится особенно утомительным и изнуряющим. По словам ученых, счастье нужно воспринимать как песок. Если мы попытаемся удержать его в руке, сильно сжав ее, то в итоге она заболит.
Сэм Маглио советует просто расслабиться и не стремиться быть счастливым постоянно.
«Посмотрите на то, что у вас уже есть, и примите это как источник счастья», — советует исследователь.
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