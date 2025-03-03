Ускользающая радость. Ученые предложили новое объяснение парадокса счастья

Кроме того, нужно учитывать индустрию саморазвития, которая существует в современном мире. Так, человек постоянно чувствует давление и ответственность за собственное счастье. Когда радость воспринимается как-то, что можно накопить или удержать, оно становится особенно утомительным и изнуряющим. По словам ученых, счастье нужно воспринимать как песок. Если мы попытаемся удержать его в руке, сильно сжав ее, то в итоге она заболит.