Ушла эпоха. Sony официально прекратила выпуск дисков и кассет

Sony объявила о прекращении выпуска потребительских оптических носителей в середине 2024 года. Вместе с тем в компании отметили, что производственные линии для бизнеса и корпоративных клиентов будут сохраняться, пока это будет экономически оправдано. На фоне популярности потоковых сервисов коммерческие продажи носителей стали невыгодными.
Закрытие производства заметно усложнит покупку дисков и проигрывателей в розничных магазинах. Однако они все еще доступны на онлайн-платформах. При правильном хранении оптические носители могут оставаться жизнеспособными десятилетия.
Известно, что компания закроет свой последний завод по производству дисков Blu-ray, MD и кассет MiniDV в феврале.
Первый прототип Blu-ray-диска появился в 2000 году как преемник DVD и конкурент HD DVD от Toshiba. Покупателям они стали доступны в 2006 году. Однако HD DVD вскоре пришлось уступить Sony. Она осталась на плаву благодаря партнерству с крупными киностудиями и интеграции своей технологии в игровую консоль PlayStation 3, пишет Tom's Hardware.
Ранее мы сообщали, что Sony заключила сделку на $400 млн. Речь идет о правах на песню Pink Floyd.