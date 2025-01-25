Ушла эпоха. Sony официально прекратила выпуск дисков и кассет

Первый прототип Blu-ray-диска появился в 2000 году как преемник DVD и конкурент HD DVD от Toshiba. Покупателям они стали доступны в 2006 году. Однако HD DVD вскоре пришлось уступить Sony. Она осталась на плаву благодаря партнерству с крупными киностудиями и интеграции своей технологии в игровую консоль PlayStation 3, пишет Tom's Hardware.