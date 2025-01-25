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Ушла эпоха. Sony официально прекратила выпуск дисков и кассет

Компания больше не будет производить диски Blu-ray, MD и кассеты MiniDV для видеокамер. Преемников этих носителей информации уже не будет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: skillsoft.com

Sony объявила о прекращении выпуска потребительских оптических носителей в середине 2024 года. Вместе с тем в компании отметили, что производственные линии для бизнеса и корпоративных клиентов будут сохраняться, пока это будет экономически оправдано. На фоне популярности потоковых сервисов коммерческие продажи носителей стали невыгодными.

Закрытие производства заметно усложнит покупку дисков и проигрывателей в розничных магазинах. Однако они все еще доступны на онлайн-платформах. При правильном хранении оптические носители могут оставаться жизнеспособными десятилетия.

Известно, что компания закроет свой последний завод по производству дисков Blu-ray, MD и кассет MiniDV в феврале.

Первый прототип Blu-ray-диска появился в 2000 году как преемник DVD и конкурент HD DVD от Toshiba. Покупателям они стали доступны в 2006 году. Однако HD DVD вскоре пришлось уступить Sony. Она осталась на плаву благодаря партнерству с крупными киностудиями и интеграции своей технологии в игровую консоль PlayStation 3, пишет Tom's Hardware.

Ранее мы сообщали, что Sony заключила сделку на $400 млн. Речь идет о правах на песню Pink Floyd.