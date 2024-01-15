Уши как новые. Российские ученые создали бионический протез органа слуха

Ученые из Перми и Москвы разработали бионический протез уха. Изделие дает человеку возможность слышать и имеет естественный внешний вид, эффективно маскируя дефекты. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Уши — как свои

Бионические протезы — электронно-механические устройства, которые функционируют вместо утраченного органа под контролем нервных импульсов. Сегодня это одно из самых перспективных направлений реконструктивной медицины. Бионический протез уха позволяет вернуть слух людям с частичной или полной его утратой. Такие устройства в мире уже применяются. Однако все существующие протезы, которые возвращают человеку способность слышать, выглядят как слуховые аппараты, а эстетические протезы — нефункциональны и просто маскируют дефект уха. Уникальность разработки российских ученых в том, что отечественный ушной протез функционален и в то же время эстетичен.

Для придания бионическому протезу сходства с настоящим ухом ученые создали эпитез (искусственная часть тела из силикона) ушной раковины, повторяющий рельеф отсутствующей части тела. Модель получили в результате трехмерного сканирования большого количества ушных раковин. Потом отредактировали на компьютере так, чтобы разместить в ней электронные компоненты протеза. Далее поэтапно с помощью 3D-пеати изготовили протез с отсеком для электроники.

Импланты в черепе

«Разработанный эпитез ушной раковины может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи», — отметил кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета Игорь Безукладников.

По словам завкафедрой оториноларингологии Пермского государственного медицинского университета Алексея Еловикова, бионический протез может использоваться при анотии. Это патология, при которой полностью или частично отсутствует ушная раковина, наружный слуховой проход, нарушается слух. «Протез компенсирует эти нарушения, — говорит Еловиков. — Кроме того, пациенту не придется проходить через хирургическую операцию по созданию искусственного слухового прохода, имеющую большой риск осложнений и рецидивов патологии. Чтобы установить протез, в череп вживляют импланты-крепления, эта операция несложная и проходит под общим наркозом».

«Электроника бионического протеза будет изготавливаться серийно, а силиконовый эпитез — индивидуально, на основе сканирования здоровой ушной раковины человека. Если же обе ушные раковины отсутствуют, то они будут подбираться из базы больших данных (цифровой библиотеки), которая поэтапно формируется», — уточняет завкафедрой цифровой стоматологии Московского государственного медико-стоматологического университета профессор Сергей Арутюнов.

Следующий этап разработки — клинические испытания и дальнейшая оптимизация конструкции (при необходимости), после чего технология сможет выйти за рамки научных лабораторий, начнет возвращать людям утраченный слух и уверенность в себе.