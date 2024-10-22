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Ушастый кусочек пиццы: в Нью-Йорке прошел 34-й парад собак в костюмах

19 октября в Нью-Йорке (США) в преддверии Хэллоуина состоялся 34-й ежегодный парад собак на Томпкинс-сквер. Только посмотрите на костюмы этих пушистых участников.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В субботу, 19 октября, в преддверии Хэллоуина на площади Томпкинс-сквер в Нью-Йорке (США) состоялся 34-й парад собак.

Ежегодное мероприятие привлекло десятки ушастых участников со всего мира в район Ист-Виллидж, по улицам которого прошел парад.

Источник: Getty Images

В 2024 году собаки в костюмах демонстративно промаршировали от 13-й до 7-й улицы, привлекая внимание случайных зрителей и фанатов мероприятия.

Источник: Getty Images

Среди участников, поразивших редакцию, были дворняжки, одетые как кусочки пиццы, пушистый Остин Пауэрс и шпиц с розовыми щупальцами.

Ранее рассказывали, что в Мэне прошел ежегодный чемпионат по ношению жен.