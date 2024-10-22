Ушастый кусочек пиццы: в Нью-Йорке прошел 34-й парад собак в костюмах

В субботу, 19 октября, в преддверии Хэллоуина на площади Томпкинс-сквер в Нью-Йорке (США) состоялся 34-й парад собак.
Ежегодное мероприятие привлекло десятки ушастых участников со всего мира в район Ист-Виллидж, по улицам которого прошел парад.
В 2024 году собаки в костюмах демонстративно промаршировали от 13-й до 7-й улицы, привлекая внимание случайных зрителей и фанатов мероприятия.
Среди участников, поразивших редакцию, были дворняжки, одетые как кусочки пиццы, пушистый Остин Пауэрс и шпиц с розовыми щупальцами.
Ранее рассказывали, что в Мэне прошел ежегодный чемпионат по ношению жен.